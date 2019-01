Žena uvázla na celý víkend ve výtahu. Z prázdného domu ji vyprostili po třech dnech

Opravdu perný víkend má za sebou Marita Fortalizová z New Yorku. Na celých 60 hodin totiž uvázla ve výtahu domu, ve kterém pracuje jako hospodyně pro investičního bankéře. Hasiči ji z prázdného domu vyprostili až v pondělí ráno. Pomoc zavolala dcera majitele, kterou upozornil kurýr zásilkové služby.

"Nebýt kurýra, kdo ví, jak dlouho by ve výtahu zůstala, než by ji někdo našel," citoval deník The New York Post jednoho ze záchranářů.

53letá hospodyně údajně uvázla ve výtahu o velikosti metr čtvereční mezi druhým a třetím patrem budovy v pátek večer. Majitel domu na Upper East Side nedaleko Central Parku, americký milionář a obchodník Warren Stephens, a jeho žena v té době nebyli doma. Fortalizová tak zůstala odříznutá od světa na celých 60 hodin.

Zachránit se ji podařilo až díky souhře náhod. Poté, co se poslíček zásilkové služby na nikoho nedozvonil, zavolal majiteli. Dcera Stephensových pak přivolala v pondělí ráno hasiče, kteří hospodyni vyprostili.

Ženu převezli záchranáři do nemocnice New York Presbyterian Hospital v dobrém zdravotním stavu, jen mírně dehydratovanou. "Je v pořádku, ale ještě leží v nemocnici, chce odpočívat. To je to hlavní, co teď potřebuje," okomentoval zdravotní stav Fortalizové v pondělí večer její manžel.

"Jsme rádi, že se jí vede dobře. Během 18 let, co pro nás pracuje, se stala součástí naší rodiny. Naše dcera ji do nemocnice doprovodila a zůstala u ní. Příčinu tohoto nešťastného incidentu vyšetřujeme," napsala rodina majitele domu v tiskovém prohlášení.

"Díkybohu, že je v pořádku," uvedla 75letá sousedka Marity Fortalizové ze čtvrti Queens. Další sousedé, se kterými newyorský deník mluvil, se nechali slyšet, že ji obdivují za to, že klaustrofobické podmínky vydržela.

Případ vyvolal celou řadu spekulací ohledně technického stavu výtahu a toho, zda majitel neporušil některé své povinnosti. Stav výtahů a nouzových telefonních linek by totiž měl procházet pravidelnou kontrolou.

Deník The New York Post upozornil na to, že v pondělí odpoledne odmítl neznámý muž vpustit do domu inspektora, který přišel zkontrolovat technický stav výtahu. Poslední revize soukromé společnosti z července loňského roku ale dokazuje, že výtah byl v pořádku.

