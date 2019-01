O 350 tisíc levněji. Aerolinky omylem prodaly letenky do první třídy za zlomek ceny

Letecká společnost z Hongkongu Cathay Pacific uvedla, že uzná platnost letenek do první a business třídy, které prodala několika šťastlivcům za zlomek skutečné ceny. Ve čtvrtek o tom informoval server BBC.

Aerolinky omylem prodaly místa v business třídě na srpnové lety z Vietnamu do New Yorku a zpět za 675 dolarů (15 300 Kč). V červenci a září přitom stejné letenky stojí 16 000 dolarů (364 000 Kč). Společnost uznala, že "udělala chybu", ale sdělila, že letenky ponechá v platnosti.

Na ceny letenek upozornili blogeři o cestování 31. prosince, později je aerolinky stáhly. Není dosud jasné, kolik letenek Cathay Pacific tímto způsobem prodaly.

Maca Jaehnerta z Milwaukee v americkém státě Wisconsin upozornili na ceny letenek za pakatel na twitteru. Využil šance a zarezervoval si lístek v první třídě z Bostonu do Hongkongu a navazující let do Hanoje v business třídě za 1220 dolarů (27 700 Kč). Vždy prý snil o tom, že se proletí první třídou, řekl televizi BBC. Coby bloger o cestování a manažer sociálních médií v technologické společnosti obvykle cestoval turistickou třídou.

"Jednosměrná letenka s Cathay v první (třídě) stojí zhruba 18 000 dolarů (409 000 Kč), což je tak trochu mimo mé možnosti," řekl. "Když jsem si to vypočítal, zaplatil jsem s 95% slevou … Myslel jsem, že to musí být buď akce, na kterou člověk narazí jednou za život, anebo chybný tarif, možná obojí," dodal. Oddechl si, když se doslechl, že aerolinky ponechají letenky v platnosti.

Tento omyl uzavírá pro leteckou společnost složitý rok 2018, v němž se snažila vymanit z dva roky trvající hospodářské ztráty. Společnost bojuje s konkurencí zejména čínských nízkonákladových aerolinek. V říjnu společnost zjistila únik informací ze svého počítačového systému, při němž mohly být ukradeny osobní údaje u více jak devíti milionů zákazníků. O měsíc dříve musela poslat jedno ze svých letadel zpět do lakovny, kde na bok letadla chybně nanesli nápis "Cathay Paciic".

Letecké společnosti často uznávají letenky s chybně nastavenými cenami, praxe se však liší dopravce od dopravce.