Želva vážící 68 kilo utekla chovatelům, našli ji po dvou měsících kilometr od domova

Osmašedesátikilová želva Solomon, která odešla od svých chovatelů v americkém státě Tennessee, se našla po 74 dnech zhruba kilometr od domova. Patnáctiletý Solomon náležející k druhu želv ostruhatých, jež jsou třetí největší mezi želvami, se potuloval v údolí na staveništi, kde ho zpozoroval bdělý občan se synem.

Ze své ohrady ve městě Ashland Solomon odešel před více než dvěma měsíci a o jeho nálezu nyní informovala vděčná chovatelka Lynn Coleová.

Býložravé želvy ostruhaté se dožívají i 150 let a samci mohou vážit kolem 90 kilogramů. Jsou řazeny ke zranitelným druhům a v přírodě se vyskytují hlavně v subsaharské Africe.

Coleová podle agentury AP podotkla, že Solomon se nejspíš nevydal moc daleko, ale kolik toho "na svém výletě" opravdu urazil, zůstane neobjasněno. "Myslím, že se všechny detaily o jeho dobrodružství nedozvíme a stejně tak ani to, jak se mu podařilo utéct. Bez ohledu na to, co měl v úmyslu, je teď Solomon díky tomu pánovi a jeho synovi, kteří jeli náhodou kolem něj, zase zpět a do rodiny se vrátila radost," prohlásila Coleová. Solomon je prý v domácnosti od svého narození a majitelé mají v úmyslu nálezce odměnit.

Manželé Coleovi vyvěsili zprávy o ztrátě po celém městě i na sociální sítě, obrátili se i na zoo a zvířecí útulky. Navzdory mobilizaci velkého počtu lidí se ale Solomonovi podařilo zůstat dlouho v utajení. Až minulý týden zatelefonoval muž a sdělil, že želvu viděl nedaleko domu Coleových.

Manželé pak Solomona našli celého zabahněného, ale jinak bez velké újmy, protože měl asi po celou dobu k snědku dost trávy i květin. Po návratu dostal, co má nejraději - mísu melounu a brokolice. O tom, že je v pořádku, se ale ještě přesvědčí veterinář. Coleová řekla, že pro případ dalšího útěku dostane Solomon lokátor GPS.