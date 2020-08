Kvůli rapu musel před etickou komisi. Teď fotbalista Kučera skvěle rapuje v triu

Co mají společného fotbal a rap? Pro hráče ligových Teplic Tomáše Kučeru hodně. Předloni v listopadu se pod přezdívkou TK27 objevil po boku raperů Cashanovy Bulhara a Labella v klipu Off Season a hned vypustil několik jedovatých slov k vedení českého fotbalu.

Kvůli verši "Hraju za Teplice, ne za vyje*anou Spartu / Je*u toho Berbra a samozřejmě Peltu" si vysloužil předvolání k etické komisi ligy a následně pokutu 40 tisíc korun.

Pro devětadvacetiletého Kučeru tím ale rap neskončil. Teď vydal celé album pod hlavičkou projektu 58G. Číslo odkazuje na začátek poštovního směrovacího čísla Jihlavy, kde Kučera a jeho parťáci řečení Humla a Doktor601 vyrůstali, a také k fascinaci číselnými "area codes" v syrové odnoži rapu, které se říká drill. Zrodila se v americkém Chicagu, ale zpopularizovaly ji hlavně londýnské party pojmenované čísly 150, 67 nebo 86.

Právě v duchu aktuálně populárního žánru, jejž provází zlověstná pouliční atmosféra a nihilistické texty, se nesl i první singl jihlavského projektu, nazvaný Můj team, moje city: syrový klaustrofobický podklad, rychle odsekávaná slova a atmosféra městské dystopie.

Když 58G tento track zhruba před měsícem vydali na internetu, okamžitě rozptýlili pochyby, že by rapující záložník Kučera a jeho parta byli nějaká bizarní kuriozita. Takhle dobře v Česku drill dělá snad jen Jakub Janeček alias Smack. A vysoko položenou laťku drží celé debutové album 58G nazvané 58 tape vol.1. Je to dost možná nejzajímavější český rapový debut za hodně dlouhou dobu. Míchá aktuálnější odrůdy rapu, přičemž syrovost mu dodávají příběhy z ulic největšího města Vysočiny.

Jako most přes generace

Klip k singlu Můj team, moje city prozrazuje, že 58G mají vzory z Londýna nebo Chicaga poctivě nastudované.

Video natočili mobilem vertikálně, často jim záměrně není vidět do obličeje a v rychlých, surových střizích defilují motorky, auta či záběry na policejní kamery hlídající město. I spisovná čeština v rýmu "Můj tým je silný jak city, my jsme tady, kde jsi ty?" prozradí, že nejsme v Praze.

První singl Můj team, moje city: syrový klaustrofobický podklad, rychle odsekávaná slova a atmosféra městské dystopie. | Video: Warner Music

Český rap dlouho žehral na to, že se v oběhu točila jen hrstka jmen, vesměs veteránů, kteří si hlídali vybojované pozice. Teprve poslední roky hegemonie první rapové generace skončila a je to jedině dobře. Stejně jako fakt, že se nadějné party objevují mimo hlavní město.

Pardubická crew Milion+ zjistila, jak oslovit mladé, a co do popularity momentálně nemá konkurenci. Z Jihlavy teď přichází trio, které má potenciál vrátit do hry syrovost a autenticitu.

Není bez zajímavosti, že deska 58G vznikala ve studiu J-Kida, člena jihlavských Pio Squad - jediné mimopražské kapely, která kdy dostala rapového Anděla, a to dokonce dvakrát, přičemž ve druhé polovině nulté dekády výrazně čeřila vody. Když do drillového beatu singlu Můj team, moje city začne scratchovat právě J-Kid, je to jako most přes generace českého rapu.

Bylo toho dost, ale nebudem zvracet, rapuje Tomáš Kučera (na snímku) v úvodním tracku MAC. Foto: Warner Music. | Video: Warner Music

Děti sellí molly

Jinak je vše na desce prudce současné - kovové grimeové i garageové beaty producenta a příležitostného rapera Humly nezaostávají za těmi západními.

Velký objev nahrávky představuje Doktor601, který má jistou flow i zajímavá témata. Vypadá to, že vedle smíchovského rapera Dollara Prynce se objevil další romský raper, který dokáže mluvit o životě bez moralizování nebo klišé. "Děti sellí molly, nosí kapuce / všude kolem hadi, krysy, opice," popisuje svoje město v tracku 95.

V úvodní skladbě MAC zase rychlou kadencí konstatuje: "Bylo toho dost, ale nebudem zvracet / Na pí*u životy, nechci se vracet." A několikrát zmíní svého tátu, kterého nikdy nepoznal.

Texty míchají odkazy na obdivované fotbalisty, jako jsou Belgičan Romelu Lukaku nebo Francouz Éric Abidal, rapery ("Já jsem AJ Tracey, mašina / tebe nevidím, kde jsi") nebo luxusní zboží, na které by rapeři chtěli vydělat.

Pokud jde o kariéru, veršem "Ty jedeš Madrid, já jedu Leicester" připomíná Doktor601, že tahle crew má blíž k outsiderům. Stejně jako nečekaný šampion z nejvyšší anglické fotbalové soutěže Premier League za sezonu 2015/2016 také jihlavské trio překvapilo a prakticky odnikud vtrhlo rovnou do středu pozornosti.

"Chtěl jsem mít titul, chtěl jsem trofej / To už asi nebude, i tak jsem hrdej," říká Kučera o své fotbalové kariéře, jejímž vrcholem bylo roční hostování v Plzni. Teď má před sebou možná novou - půlhodinové album 58 tape vol.1 je příslibem velkých věcí. Už třeba tím, že oproti ramenatým raperům 58G pěstují spíše skromnost a uvěřitelnost obyčejných kluků. Také kdo jiný by si troufl začít svůj první singl veršem "Smažím to, hranolky"?