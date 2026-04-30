Zdravé potraviny, které mohou zvyšovat riziko rakoviny. Studie přišla s nečekaným zjištěním

Strava bohatá na ovoce, zeleninu a celozrnné produkty se dlouhodobě považuje za základ dobrého zdraví a účinný způsob, jak snižovat riziko rakoviny i dalších onemocnění. Nová studie však odhalila možnou souvislost mezi vyšší konzumací těchto potravin a rakovinou plic. Na vině mohou být podle výzkumníků pesticidy.
„Tyto protiintuitivní výsledky vyvolávají zásadní otázky o dosud neznámém environmentálním rizikovém faktoru spojeném s jinak prospěšnými potravinami,“ uvedl onkolog Jorge Nieva, hlavní autor studie. „Je to něco, čemu musíme věnovat mnohem větší pozornost.“
Tým z USC Norris Comprehensive Cancer Center, spadajícího pod Univerzitu Jižní Kalifornie, analyzoval 187 pacientů s rakovinou plic mladších 50 let. Většina z nich nikdy nekouřila – a jejich nádory se biologicky lišily od těch, které jsou typicky spojeny s tabákem. Když vědci hodnotili kvalitu jejich jídelníčku pomocí indexu Healthy Eating Index, zjistili, že pacienti dosahovali nadprůměrných výsledků: v průměru 65 bodů ze 100 oproti celonárodnímu průměru 57. Jinými slovy: jedli „lépe“ než většina populace. Na talíři měli více zelené zeleniny, luštěnin i celozrnných výrobků.
„Náš výzkum ukazuje, že mladší nekuřáci, kteří konzumují větší množství zdravých potravin než běžná populace, mají vyšší pravděpodobnost rozvoje rakoviny plic,“ říká Nieva.
Podezřelý faktor: pesticidy
Jak je to možné? Jedna z hlavních hypotéz míří na pesticidy. Moderní zemědělství se bez nich neobejde – chrání úrodu před škůdci a zvyšují výnosy. Zároveň ale zanechávají rezidua právě na potravinách, které jsou považovány za nejzdravější: ovoci, zelenině a obilovinách.
Komerčně pěstované, neorganické plodiny mohou podle Nievy obsahovat vyšší množství pesticidů než například maso, mléčné výrobky nebo vysoce zpracované potraviny. Výmluvným příkladem jsou podle něj zemědělští pracovníci, kteří přicházejí s těmito látkami do kontaktu pravidelně a mívají vyšší výskyt rakoviny plic.
Opatrnost místo paniky
Odborníci však zdůrazňují, že tato zjištění neznamenají, že ovoce a zelenina způsobují rakovinu, a celkové přínosy jejich konzumace nadále výrazně převažují nad jakýmikoli potenciálními riziky.
Autoři studie navíc dodávají, že výsledky je třeba brát s rezervou. Výzkum totiž přímo neměřil množství pesticidů v konkrétním ovoci, pouze odhadoval expozici na základě průměrných hodnot v jednotlivých skupinách potravin. Souvislost mezi pesticidy a rakovinou plic u mladých lidí vyžaduje podle Jorge Nievy další výzkum. „Doufáme, že tyto poznatky pomohou nasměrovat jak veřejné zdravotnictví, tak budoucí výzkum prevence rakoviny plic,“ říká Nieva.
Ovoce, zelenina i celozrnné produkty nadále zůstávají klíčovým pilířem prevence mnoha chorob. Spíše než radikální změnu jídelníčku tak studie otevírá jinou otázku: jak čisté jsou potraviny, které jíme. Lidem, kteří se obávají expozice pesticidům, může pomoci důkladné mytí potravin, jejich loupání, pokud je to u nich vhodné, a případně volba bio variant, pokud je to možné – zejména u ovoce a zeleniny, u nichž je známo, že mívají vyšší zbytky pesticidů.
Video: První příznaky – pneumolog Miloslav Marel o rakovině plic
Zdroj: Abstracts Online, Keck Medicine of USC
