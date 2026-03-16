V obci Ratibořské Hory nedaleko Tábora dlouhé roky chátral zámek Ohrazenice. Shodou náhod si ho ale všiml Radomír Kočí, který mu pomohl najít nového majitele. Ten již několik let památku postupně opravuje a daří se mu to skvěle, a to i navzdory tomu, že musel bojovat se spodní vodou nebo protékající střechou, která způsobila poškození historických maleb na stropě a stěnách zámku.
„Objevil jsem ho víceméně náhodou okolo roku 2017, zarostlý v husté džungli, ze silnice skoro neviditelný. Uvnitř krásně malovaný, tak akorát velký. Proč tak chátrá, vrtalo mi hlavou. Zkusil jsem po nějakém čase kontaktovat majitelku a v roce 2018 jsem zámku našel nového majitele, který se pustil do rekonstrukce,“ popsal Radomír Kočí, jak se o malém a zpustlém zámečku dozvěděl.
Historie zámku sahá do roku 1778, kdy jej nechal postavit Jan rytíř ze Schindlerů, pocházející z místní rodiny důlních správců. Svůj název získal areál podle vysoké zdi, která jej doslova ohrazovala ze všech stran. V následujících staletích zámek několikrát změnil majitele, až se v roce 1975 dostal do majetku rodiny Hanušových.
Místní velkostatkář Hanuš ale po čase zemřel a jeho manželka zůstala na správu panství sama. Její syn byl ale podle informací, které panu Kočímu předali pamětníci, spíše duchovně zaměřený a péče o hmotné statky ho příliš nezajímala. Zámeček tak začal postupně chátrat.
Poté, co díky všímavému muži Ohrazenice v roce 2018 změnily majitele, mohla záchrana zchátralé památky začít. Nový zámecký pán se pustil do rekonstrukce, která trvá až dodnes. Na první pohled je přitom vidět, že stavební firma zde již odvedla pořádný kus práce.
Do rekonstrukce se zapojil i majitel, který osobně vyklízel velké množství starého harampádí z jednotlivých místností. Po vystěhování odpadu zjistil, že v mnoha částech budovy jsou zdi dosud vyzdobené původními výmalbami. Některé z nich dokázali restaurátoři zachránit, jiné ale voda z protékající střechy poškodila natolik, že podlehly zkáze.
Stavební firma v místě nezahálí a stále má před sebou mnoho úkolů. Jedním z nich je obnova přilehlé zámecké zahrady a barokní stodoly. Pokud se to skutečně podaří, mohl by areál v budoucnu sloužit jako prostor k setkávání a pořádání kulturních akcí.
Od roku 2019 je zámek zařazen do programu PZAD (program záchrany architektonického dědictví), který vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Díky tomu je šance, že by mohl stát pomoci, například pomocí dotace.
Zdroj: autorský text, Poznejdomy.cz
Cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší celovečerní dokument získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Při této příležitosti připomínáme rozhovor Terezy Engelové se spolurežisérem a hlavním hrdinou Pavlem Talankinem z loňského dubna. Snímek sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede agresi proti Ukrajině.
Severoatlantickou alianci čeká "velmi špatná budoucnost", pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění Íránem blokované plavby v Hormuzském průlivu, řekl americký prezident Donald Trump v pondělním publikovaném rozhovoru s deníkem Financial Times (FT). K otevření úžiny podle něj musí přispět také Čína, v opačném případě pohrozil zrušit summit s prezidentem Si Ťin-pchingem.
Český Siemens udělil Ceny Wernera von Siemense za rok 2025 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům.
Oscary v posledních letech často působily trochu netrpělivě. Organizátoři zkracovali program, přesouvali předávání některých cen mimo živý přenos a zkoušeli různé dramaturgické zkratky, aby show držela tempo s mladšími diváky. Letos Akademie filmového umění a věd zvolila opačný přístup. Devadesátý osmý ročník byl dlouhý, rozmáchlý a místy nápadně staromódní. A právě proto fungoval.
Nefunguje internet ani GPS. Nastává v Rusku „digitální gulag“?
Ruský internet se potýká s rozsáhlými výpadky, které podle odborníků souvisejí se zaváděním přísné cenzury a takzvaných „bílých seznamů" povolených stránek. Obyvatelé Moskvy i dalších měst hlásí nefunkční mobilní sítě i výpadky GPS. Zatímco běžní občané jsou tlačeni do izolace, ruská elita blokace nadále obchází. Situaci popisuje přímo z ruského hlavního města novinář Jiří Just.