Objevil se ve filmech, pak léta chátral. Zámek Bzí ale nyní zachraňují architekti

Býval oblíbeným cílem výletů a stal se dějištěm několika filmů. Poté však sloužil různorodým účelům a jeho stav se začal horšit. Nyní je jasné, že historická perla z jižních Čech opět ožije. Jeho rytířem na bílém koni se stalo architektonické studio LOXIA, které zámek Bzí ze 14. století zakoupilo. Zároveň obstará rozsáhlou renovaci. Na co se můžeme těšit?

Rodinná vazba k jižním Čechám i zajímavý podnikatelský záměr přesvědčil majitele a zakladatele ateliéru LOXIA Milana Veselého ke koupi zámku Bzí - místa, kde se natáčel třeba slavný film Zlatí úhoři (1979).

Sláva tohoto čtyřkřídlého historického místa však postupně uvadala kvůli různorodému využívaní. Od roku 1978 v něm sídlilo Jednotné zemědělské družstvo Rozkvět, dále zde byla likérka, sýrárna i byty.

"Zámek byl svépomocí udržovaný, a i když postupně chátral, stále v něm byl život. Po revoluci ale bohužel nastal zlom. Objekt šel z ruky do ruky různým majitelům a nakonec se objevil ve veřejné dražbě," popisuje Jana Mastíková, hlavní architektka studia LOXIA, které se rozhodlo do dražby zapojit a zámek koupit.

Podle Mastíkové zámek dlouho trpěl tím, že byl přístupný všem a odevšad. "Už jsme nemohli přihlížet tomu, jak chátrá," dodává. Uvnitř objektu se dochovaly valené klenby a dvě místnosti se zrcadlovými klenbami se štukovou výzdobou. K zámku patří hospodářské budovy, bývalý lihovar, kaple sv. Floriána a rybník.

Areál má rozlohu přes 20 hektarů a v patře zámku je 28 místností. "Snažíme se nejdříve řešit akutní záležitosti, protože několika objektům se zřítila střecha, a některé jsme museli kvůli havarijnímu stavu zdemolovat," popisuje průběh renovace architekta.

Podnikatelský záměr, výhodná lokalita a plány

Architektům zároveň bylo hned jasné, že zámek může mít před sebou ještě velkou budoucnost. Při koupi tak počítali s jeho budoucím byznysovým využitím. "Delší dobu jsme hledali nemovitost, do které vložit naše know how. Chceme Bzí vdechnout nový život, hledáme jeho skrytý potenciál. Nedaleká vesnice Bzí je sama o sobě hodně malá, a tak je v okolí příjemný klid. Zároveň má skvělou polohu v rámci dopravní dostupnosti. Až se podaří dostavět dálnici z Prahy do jižních Čech, bude zámek vzdálen jen hodinu jízdy z hlavního města," říká Mastíková.

Lákadlem mají být i okolní atrakce a památky, jako třeba Hluboká nad Vltavou, zoologická zahrada, golfové hřiště, zámek Třeboň s lázněmi a Jindřichův Hradec. Právě to je také důvod, proč hlavním záměrem je zámek zrenovovat a vybudovat z něj luxusní resort sloužící k odpočinku, pro firemní akce a kongresy nebo třeba svatby.

Tvůrci přestavby začali s renovací stájí - obrovskou budovou s mansardovou střechou přiléhající k zámku. V ní bude v budoucnu umístěna restaurace a také prostor pro kongresová zasedání. V podkroví vzniknou designové pokoje pro hosty. "Chceme vybudovat multifunkční prostor s restaurací a možností se ubytovat, plánujeme výstavní místnost, hezké zahrady a společenský sál. Čeká nás hodně práce, ale bude to stát za to," slibuje hlavní architektka.