Konec tlachání, Dyk zazpíval poslancům přímo ve sněmovně

Jednací sál Poslanecké sněmovny byl v pondělí večer jako z jiného století. Do lavic usedli lidé ve večerních šatech a namísto bojovných proslovů se zaposlouchali do árií a klasické hudby. Dva hodinové koncerty barokního orchestru Collegium 1704 navázaly na dobu, kdy v Thunovském paláci bylo italské operní divadlo. U pultíku se tak místo politiků střídal Vojtěch Dyk a Simona Šaturová.

Veřejné slyšení Mozarta a Myslivečka se do jednacího sálu podařilo dostat Ondřeji Kobzovi a jeho spolku Piana na ulici. "Vzhledem k tomu, že tady před 230 lety sídlila italská operní společnost, říkal jsem si, že by bylo hezké se k tomu na jeden den vrátit. Vymysleli jsme repertoár a našli orchestr schopný přehrát skladby, které se pravděpodobně na tomto místě kdysi hrály. Ve sněmovně se to setkalo z pozitivní reakcí," říká kavárník a tvůrce městských projektů, který uspořádal například sousedskou slavnost na Pražském hradě.

Na koncerty přišla jak veřejnost, tak politici a další zaměstnanci Poslanecké sněmovny. "V tomto sále se posledních 200 let vedou hlavně politické boje. Hudba dvou klasiků ale do sněmovny přinesla přátelskou atmosféru. Wolfgang Amadeus Mozart byl jedním z nejvěrnějších obdivovatelů Josefa Myslivečka a oba si byli velmi blízcí," říká Václav Luks, který orchestr vedl. "Rozměr přátelství je tu i na jiné úrovni, hrabě Thun, bývalý majitel tohoto paláce, měl blízko k Mozartovi a často ho zval k sobě domů," říká dirigent.

