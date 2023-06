Něco takového Pražský hrad nepamatuje. Na III. nádvoří se v pondělí večer sešli sousedé z různých koutů Česka, aby spolu poseděli u jednoho stolu. Dlouhé bílé ubrusy obklopily svatovítskou katedrálu a vytvořily spolu tvar srdce. Do deseti hodin večer u nich lidé zpívali, tančili a jedli to, co si sami přinesli. Zhruba na hodinu se k nim připojil i Petr Pavel. Podívejte se na fotogalerii.

