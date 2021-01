Rybář jí sendvič s netopýrem. Kontroverzní reklama sklízí kritiku, už ji řeší i úřady

V Austrálii vyvolala rozruch reklama, v níž si muž pochutnává na sendviči s netopýrem. Videem, které jen na platformě YouTube zhlédlo na 250 tisíc lidí, se nyní zabývá australský úřad pro dohled nad reklamou.

Za kontroverzním spotem, v němž se zpívá, že pandemii covidu-19 způsobil "někdo, kdo snědl netopýra", stojí obchod s outdoorovým vybavením Boating Camping Fishing (BCF). Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Ačkoliv se rané případy koronavirové nákazy prokázaly na tržišti s živými zvířaty v čínském Wu-chanu, neexistuje žádný definitivní důkaz o tom, že by tam virus vznikl, píše BBC.

Australský úřad pro dohled nad reklamou uvedl, že obdržel řadu stížností na letní reklamní kampaň BCF a nyní je vyhodnocuje. Podle mluvčího BCF však mělo jít o veselou marketingovou kampaň. Doplnil, že mnoho Australanů zůstane v létě doma a reklama je vybízí, aby prozkoumali svůj vlastní dvorek.

BCF v hledáčku regulátora není poprvé. Na seznamu společností, jejichž reklamy vyvolaly nejvíce stížností, se obchod ocitl v roce 2016 i 2018. "V průběhu let BCF zahájila tradici drzých reklam v duchu dobře míněné zábavy," řekl mluvčí BCF. "Budou mít své kritiky a my to bereme," dodal.

Australsko-čínské vztahy v loňském roce podle expertů zaznamenaly největší ochlazení za poslední dekády. Reklama by mohla k napětí ještě přispět. Loni v dubnu Austrálie podpořila globální vyšetřování původu koronaviru. Čínská diplomacie to označila za politické manévrování namířené proti Číně. Australský dovoz do Číny je od té doby pod drobnohledem.

V listopadu Čína uvalila na australská vína cla ve výši 212 procent s tím, že Austrálie export svých vín subvencuje a dočasná čínská opatření tak jen korigují nekalou konkurenci. Čínští studenti a turisté byli rovněž varováni před cestami do Austrálie, což bylo zdůvodněno obavami z rasismu.