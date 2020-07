Tmavá kůže je ošklivá. Firmy vnucují asijským influencerkám krémy na světlejší pleť

Ženy v jihovýchodní Asii mívají kvůli pigmentu melaninu tmavější pleť. Proto tam už desítky let funguje byznys s přípravky, které kůži zesvětlují, a firmy se ho snaží za každou cenu udržet. Několik influencerek ze Srí Lanky nyní přišlo se svědectvím o tom, jak se je kosmetické společnosti za pomoci vyhrůžek snažily přimět k propagaci výrobků, s jejichž filozofií ženy nesouhlasily.

Byl prosinec 2017, když Kinita Shenoyová, tehdejší šéfeditorka srílanské verze ženského časopisu Cosmopolitan, už podruhé obdržela balíček se zesvětlujícími pleťovými krémy značky Pond's. Na produkty zdarma byla ve své práci zvyklá, ale britské kosmetické společnosti Unilever, jež přípravky vyrábí, už dříve řekla, že prostředky, které pokožku dělají bělejší, z etických důvodů propagovat nebude.

Tím se ovšem Unilever nenechal odradit a začal na novinářku tlačit, aby na jeho výrobky upozornila na sociálních sítích. "Děkuji za hezký balíček, ale s konceptem 'bílé krásy' se neztotožňuji. Myslím, že jsme dospěli do stadia, kdy už krásným Asijkám, které mají více tmavého pigmentu melaninu, opravdu nemusíme říkat, aby si nechaly kůži zesvětlit," reagovala Shenoyová na svém Instagramu.

Když lidé ze srílanské odnože Unileveru příspěvek viděli, přišli podle Shenoyové za vydavatelem Cosmopolitanu s vyhrůžkou. Buď novinářka každého půl roku napíše pochvalnou recenzi na zesvětlující krém Pond's, nebo z postu šéfeditorky odejde. S nátlakem, kterému čelila, i s tím, co po něm následovalo, se teď Shenoyová svěřila webu BuzzFeed.

Unilever vyhrožoval tím, že pokud mu vydavatel magazínu nevyhoví, stáhne z jeho stránek veškerou svou reklamu. Kosmetický gigant patří mezi největší inzerenty a ztráta takového klienta znamenala pro srílanský Cosmopolitan výrazné finanční ztráty. "Tím, že jsme jim nevyhověli, jsme přišli o spoustu peněz. Následující měsíce jsem žila v permanentním strachu," zdůraznila Shenoyová.

"Šlo mi jen o to, abychom dívky, které náš časopis čtou, neučily, že musí mít bílou kůži," vysvětlila Shenoyová. Najala si advokáta Arithu Wickramasingheho, který se specializuje na mezinárodní finanční právo, a ten následně o kontroverzním jednání srílanské pobočky firmy informoval výkonného ředitele Unileveru Paula Polmana.

"Jsem si jistý, že jednání vašich podřízených stejně jako my považujete za šokující. Proto doufám, že učiníte kroky, aby i zbytek vaší organizace dodržoval hodnoty a principy, za které se veřejně stavíte," napsal právník v e-mailu z února 2018. Polman mu odpověděl hned druhý den s tím, že o incidentu vůbec netušil a že ho nechá vyšetřit. Po jeho zásahu začal Unilever ve srílanském Cosmopolitanu opět inzerovat.

Miss Universe musí být bílá

Nátlak, se kterým se Shenoyová potýkala, není ojedinělý. V zemích jako Srí Lanka patří bělicí krémy mezi nejprodávanější kosmetické přípravky a v tamních společnostech stále přetrvává přesvědčení, že ženy se světlejší pletí mají lepší šance na trhu práce i u potenciálních partnerů. S rasovou emancipací a vzedmutím hnutí za práva menšin se ovšem výrobky dostávají stále více pod palbu kritiky a firmy se bojí, aby o lukrativní byznys nepřišly.

Ornella Gunesekereová, která se v roce 2018 stala srílanskou miss Universe, webu BuzzFeed prozradila, že o korunku královny krásy málem přišla, když odmítla podporovat zesvětlující výrobky místní značky Facia. Ta byla tehdy hlavním sponzorem soutěže a v prezentaci svých produktů před uchazečkami podle Gunesekereové lidé z kosmetické firmy prohlásili, že "tmavá kůže je ošklivá a k vítězství v Miss Universe je zapotřebí být bílá".

"Když jsem to uslyšela, tak to ve mně vzteky vřelo," řekla Gunesekereová. Spolu s dalšími dvěma účastnicemi tehdy chtěla soutěž opustit. Kdyby to však udělala, musela by zaplatit pokutu o výši 500 tisíc srílanských rupií (přes 62 tisíc korun). Proto se rozhodla zůstat za podmínky, že se firma za svá slova omluví, což se nakonec stalo.

Po svém vítězství se však žena měla objevit v reklamě značky Facia jako jedna z jejích tváří. Přestože si už před natáčením vymínila, že v žádném případě nebude propagovat bělicí přípravky, poté, co prošla kamerovými zkouškami, zjistila, že se zesvětlující krémy mají ve spotu navzdory jejímu nesouhlasu objevit. Z natáčení proto odešla a vzápětí čelila vyhrůžkám, že o svůj titul přijde.

Firmě Facia se sice Gunesekereové vítězství v soutěži odpárat nepodařilo, ale přestala soutěž nadále sponzorovat, což vedlo k tomu, že se žádný další ročník srílanské Miss Universe od té doby nekonal.

Video: Černoši mizí z obalů i názvů