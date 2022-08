Z Laosu do Prostějova. V Asii si vysnili kavárnu, na Moravě patří k nejoblíbenějším

Cesta k jednomu z nejvyhlášenějších podniků na střední Moravě začala na břehu řeky Mekong. Vendula Hronová a Libor Hanslík za sebou měli inspirativní cestu po kávových plantážích a jihovýchodní Asii a přemýšleli, co se životem. V laoské metropoli Vientiane je napadlo, že si doma otevřou kavárnu.

Oběma bylo čerstvě přes dvacet let, když se rozhodli ušetřené peníze z brigád vrazit do poznávání Asie. Několikaměsíční cesta vyústila v myšlenku, která jim změnila život.

"Seděli jsme jeden večer na břehu Mekongu a probírali jsme, co budeme po návratu domů dělat. V Laosu jsme tehdy byli poprvé na kávových plantážích, dozvěděli jsme se spoustu věcí a během našich cest poznali spoustu zajímavých podniků, to všechno nás přivedlo na nápad s kavárnou," vypráví sympatický pár na zahrádce svého dnes již proslulého podniku, který nedávno získal ocenění Googlu Křišťálový špendlík.

Rodáci z prostějovského okolí přitom neměli předchozí zkušenosti z gastronomie. Vendula vystudovala střední školu se zaměřením na podnikání, Libor absolvoval střední průmyslovku. "Myslím, že kdybychom tušili, co všechno obnáší mít vlastní gastropodnik, nikdy bychom do toho nešli," přiznává se smíchem Vendula.

"Naše představa byla hodně naivní. Mysleli jsme si, že si budeme dělat kafíčka, u toho si přečteme nějakou knížku a bude to pohoda," dodává Libor. "Realita je ale taková, že se nám kolem kavárny točí celé dny a náš osobní život je na druhém místě," připouští.

Můžeš všechno

Otevřít moderní kavárnu v Prostějově bylo před lety svým způsobem převratné. Podobný podnik totiž v moravském městě chyběl a před Vendulou s Liborem stál nelehký úkol naučit místní lidi dopřávat si pravidelně výběrovou kávu. Nechybělo přitom mnoho a jejich podnik mohl stát ve větší metropoli.

Nedaleká Olomouc však páru nenabídla vhodné místo, a tak jejich volba nakonec padla na někdejší prostějovské zahradnictví s velkým oknem do ulice, která nese název slavného českého básníka a místního rodáka Jiřího Wolkera.

Neobvyklý název Canall coffee si místní přebrali po svém. Vendula s Liborem vysvětlují, že jméno inspirovaly cesty po severu Thajska. "Narazili jsme na podnik s názvem Canal a napadlo nás, že naši kavárnu pojmenujeme Canall, jako složení slov can all - můžeš všechno," vysvětluje Vendula.

"Věděli jsme, že na Moravě si to lidi přeloží jako kanál. My jej však bereme jako komunikační kanál, ne jako stoku, ale jako místo, kde tečou informace, ale i káva," dodává Libor. Ačkoliv je název často předmětem vtipů, majitelé se uražení necítí. "Počítali jsme s tím a jsme s tím v pohodě," tvrdí. "Pořád se stává, že se někteří lidé diví, když někdo řekne, že šel na kafe do Canallu. Lidi nám dokonce říkají kanálníci," přiznávají.

Káva z Canallu se stala pojmem

Káva z prostějovského Canallu se během uplynulých let stala pojmem a letos v červnu získal podnik ocenění Googlu Křišťálový špendlík pro nejlépe hodnocené gastromísto na střední a východní Moravě. Na oblíbeném vyhledávači mají více než pět set recenzí s průměrným hodnocením 4,9 z pěti možných bodů. Již před lety kavárnu objevil také známý gastrorecenzent Lukáš Hejlík a zařadil ji do své Gastromapy.

Majitelé Canall coffee připouští, že ocenění i zmínky jim pomáhají rozšiřovat klientelu a jsou tou nejlepší reklamou. Pořád si ale zakládají na převážně místní klientele, ta je podržela i během koronavirové uzávěry.

"Že dostaneme nějaké ocenění, jsme vůbec netušili. Upřímně, recenze zase tolik neřešíme. Ano, chodí nám na e-mail upozornění a procházíme je, ale rozhodně je nečteme a neřešíme každý večer," přiznávají. Konstruktivně negativní recenze řeší, jak ale říkají, je jich minimum.

Lidé si pochvalují nejen výběrovou kávu nebo dezerty, ale také atmosféru, obsluhu nebo interiér. Ten sestává z retro kusů českého nábytku. "Český nábytek se mi moc líbí a mám pro něj slabost. Nový nábytek toho moc nevydrží, kdežto ten starý má duši, a když přijde moje babička, můj táta nebo kamarád mého věku, vzpomenou si u konkrétního kusu na nějakou historku. Třeba, že na stejném gauči sedí u babičky nebo že tuhle židli měli v jídelně," vysvětluje Libor.

"V létě bývá provoz šílený"

Jednotlivé kusy vybavení sháněli postupně přes internet, bleší trhy a bazary. "Jezdili jsme k různým lidem, kteří se nábytku zbavovali, a pak jsme ho vezli naším maličkým autem domů. Do Peugeotu 206 se nám podařilo narvat třeba tři gauče, sto kilometrů jsem pak jela skrčená a nahrbená," směje se při vzpomínce Vendula. Letos oslavili sedmý rok provozu.

Jejich tým čítá několik brigádníků, majitelé se ale pořád starají o všechny zásadní části podniku, od sociálních sítí po účetnictví. A občas zastanou také práci obsluhy za barem. Inspiraci na různá vylepšení stále čerpají při svých cestách po oblíbené jihovýchodní Asii, kam se snaží vracet pravidelně každou zimu. Během rušné letní sezony zůstávají v Prostějově, kde je "provoz často šílený".

Přesvědčit i zaryté turkaře

Právě v teplých jarních a letních měsících k nim také zavítá více návštěvníků z celé republiky. Ti se můžou osvěžit speciálními kávovými drinky na rozlehlé zahradě v příjemném stínu stromů. Před časem navíc Vendula s Liborem zprovoznili také pojízdný stánek a během sezony objíždějí vybrané akce, nebo třeba svatby. Další podnik ale otevírat zatím neplánují.

"Chceme se věnovat jednomu místu pořádně. Dřív k nám chodilo hodně lidí, kteří o kávě nic moc nevěděli. Dneska je to naopak, takže nesmíme zahálet," říká Vendula.

Kávu odebírají přímo od farmářů a k pití kávových specialit během let přiměli "i zaryté turkaře". Těm například doporučují netradiční vietnamskou kávu Phin filter. "Můj konzervativní děda pil celý život kafe s lógrem, ale na vietnamské kafe u nás nedá dopustit. Je hořké, voňavé a je celý paf z toho, jak to kape," popisuje Libor.

Zatímco před sedmi lety byla kavárna ve Wolkerově ulici za rohem od prostějovského centra první vlaštovkou, dnes se v rodišti básníka nachází hned několik stylových podniků, kde si lze vychutnat výběrovou kávu. Vendula Hronová a Libor Hanslík konkurenci vítají.

"Canall jsme otevírali s tím, že chceme lidi inspirovat, a to se splnilo. Sami rádi objevujeme místa, kam si zajít na dobrou kávu nebo jídlo, takže novým místům fandíme," dodávají s tím, že prostějovská gastroscéna má stále spoustu nevyužitého potenciálu.