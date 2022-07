Zmrzlinový krámek na Bruntálsku je hitem, na burčákovou či pivní se tu stojí fronty

Vesnice Lichnov na Bruntálsku ještě donedávna nepatřila mezi populární výletní destinace. Do obce s tisíci obyvateli však v posledním roce míří stovky lidí, aby si pochutnaly na místní vyhlášené zmrzlině. Zmrzlinový krámek si tu loni v květnu otevřela tatérka a umělkyně Tess Peter Gemelová a její manžel Vojtěch. Z náplasti na ztrátu zakázek během pandemie koronaviru se stal hit.

Netrvalo to ani rok a Zmrzlinový krámek ve vesnici Lichnov, obklopené lesy v podhůří Nízkého Jeseníku, se stal populárním po celém Moravskoslezském kraji. Na točenou zmrzlinu od Bruntálu jezdí od loňského května lidé z Opavska, Ostravska i tři sta kilometrů vzdálených míst. Do reklamy přitom jeho majitelé, manželé Peterovi, nemuseli investovat ani korunu, marketing jim zajišťují sami zákazníci.

Zmrzlinové podnikání byl záložní plán umělkyně a tatérky Tess Peter Gemelové, která kvůli pandemii koronaviru přišla o zakázky. "Nechtěla jsem jen tak sedět doma se založenýma rukama, a když se naskytla nabídka manželova kamaráda na brigádu ve zmrzlinovém stánku v Krnově, využila jsem ji," říká umělkyně. Absolventka Ostravské univerzity během letní brigády přemýšlela nad tím, jak zmrzlinovou nabídku vylepšit, a nakonec z toho vzešel nápad na vlastní podnikání.

Netrvalo dlouho a s manželem koupili starou dodávku Peugeot Boxer, kterou původně chtěli přestavět na obytný vůz pro cestování. Nápad však kvůli covidu vzal za své a loni na jaře nakonec mladý pár zprovoznil zmrzlinový foodtruck.

"Dodávka, kterou jsme koupili, dříve sloužila jako zmrzlinový stánek, ale museli jsme ji kompletně předělat. Několik let totiž stála a uvnitř byla ve špatném stavu, byla to výhodná koupě," vzpomíná na první začátky zmrzlinářka.

"První den předčil naše nejdivočejší očekávání"

Jejich původním plánem bylo získat stání mimo Lichnov na místě, které by jim zajistilo stálý příliv zákazníků. Když se však přiblížilo datum plánovaného otevření, prvního května loňského roku, místo stále neměli, a museli tak improvizovat.

"Rodiče i známí nám radili, ať auto postavíme před svůj dům, ať to vyzkoušíme. Nadšená jsem z toho nebyla, protože jsem si říkala, kdo asi tak přijede do Lichnova na zmrzlinu, ale nakonec jsem na to přistoupila. A první den předčil naše nejdivočejší očekávání," vzpomíná Tess.

Do míst, kam podle zmrzlinářů jezdí "asi tak pět aut denně", se první dny po otevření sjížděly stovky lidí ze širokého okolí. "Otevřeli jsme a byl to masakr. Dodneška nevíme, jak je možné, že přijelo tolik lidí. Materiál, který jsme si nakoupili na první týden provozu, padl během prvního víkendu," vzpomíná Tess Peter Gemelová. "Jezdili se sem dívat i policajti, co se to tady děje," vzpomínají manželé.

"Do reklamy jsme nedali ani korunu"

Jejich marketingová kampaň se přitom sestávala z několika kusů letáčků a založení facebookového a instagramového účtu. Podle manželů svou roli sehrála koronavirová uzavírka a touha lidí vyrazit na výlet za něčím novým.

"Každý další víkend pak přijíždělo čím dál tím víc lidí. Naší největší reklamou byli a jsou zákazníci. Zmrzlinu si vyfotili, fotku dali na svůj účet na Instagramu nebo Facebooku a označili nás. To přilákalo další a další lidi. Do reklamy jsme nedali ani korunu," dodává umělkyně.

Původní nápad na sezonní aktivitu se nakonec přetavil v hlavní podnikatelskou aktivitu manželů Peterových. Tess odsunula tetování i kurzy turecké malířské techniky ebru na druhou kolej a naplno se věnuje zmrzlině. Také její manžel tráví ve své práci méně času než dříve. Kromě toho dokončují stavbu domu.

Aby zmrzlinu mohli prodávat, museli Peterovi najít garanta z oboru, tedy někoho, kdo má cukrařinu vystudovanou. Inspiraci na zmrzlinové příchutě čerpá Tess především z internetu, kuchařek, ale taky z toho, co láká ochutnat manžele samotné. Zmrzlina z Lichnova se také vyznačuje pestrým zdobením a netradičními kornoutky. "Chtěla jsem, aby zmrzlina nejen chutnala, ale i vypadala dobře," říká majitelka krámku.

Místo vanilky a čokolády burčák nebo růže

"Nechtěli jsme točit vanilku a čokoládu, protože nám to přijde nudné a zastaralé. Snažíme se vymýšlet i nevšední kombinace. Nikdy nám nechybí ovocno-smetanové příchutě a pak vanilka s něčím dalším. Momentálně jsou nejpopulárnější zmrzliny z exotického ovoce, jako je mango, marakuja nebo dračí ovoce. Hodně lidí se bojí zkoušet neobvyklé a nové chutě, ale když se odváží, jsou spokojení," tvrdí majitelé.

Ve Zmrzlinovém krámku už prodávali široké spektrum chutí, včetně růže, nealkoholického piva, burčáku, svařáku nebo dýně či perníku. Prodej jejich zmrzliny totiž nekončí létem, v omezenějším provozu fungují až do prosince.

Jejich točená zmrzlina vzniká několika způsoby. Kombinují například takzvanou zmrzlinovou bázi bez příchutě s ovocnými pyré, různými pastami, čokoládovými peckami či jinými surovinami. Využívají i hotových směsí s ovocnými šťávami, které jim dodává převážně česká potravinářská firma Almeco, jež dováží italské produkty.

"Do těch sáčků se dávají sušené ovocné šťávy," vysvětluje zmrzlinářka. "Využíváme taky ovocné pyré, husté ovocné koncentráty, které se míchají s vodou či mlékem. A využíváme i ovocné pasty, které se využívají například také v cukrařině," vypočítává.

Zmrzlinu nepřepálit

Jeden stroj dokáže namíchat a uchovat téměř šest litrů zmrzliny. Malá zmrzlina z Lichnova vyjde na 30 korun, velká na 35 korun. "Naši dodavatelé letos už dvakrát zdražovali. My jsme oproti loňsku zdražili o pět korun. Ceny surovin jdou pořád nahoru, takže se bojíme, kam se až vyšplhají, ale pořád chceme zachovat takové ceny, aby si naši zmrzlinu mohl dovolit každý, nechceme to přepálit," říkají. Zákazníci si připlatí za různorodé zdobení, od sušenek přes gumové medvídky po lentilky.

Zatímco Tess Peter Gemelová dává přednost příchutím s exotickým ovocem, její manžel Vojtěch si pochutná na černé višni. "My té zmrzliny ale moc nesníme, spíš tak ochutnáváme," říkají.

Rok od otevření prvního stánku jejich flotila čítá dvě zmrzlinová auta a jeden stálý stánek u jejich lichnovského domu.

Přišli o soukromí i popularitu u sousedů

Většinu sezony mají zaplněnou a zakázky domluvené. Chybět nebudou například ani na známém festivalu Colours of Ostrava. Auta bývají pryč od neděle do soboty, v neděli pak bývá hlavní provozní den v Lichnově, tvrdí majitelka Zmrzlinového krámku. "Pokud k nám chce někdo jet, doporučujeme přijet během týdne, protože o víkendech to bývá hodně náročné a jezdí mnohem více lidí," přiznávají majitelé.

Fronty na lichnovskou točenou zmrzlinu se stojí pořád, jak ale přiznává Tess Peter Gemelová, už nebývají na dvě hodiny. Se zmrzlinou si návštěvníci mohou lehnout také například do houpacích sítích na stromech u potoka nebo odpočinout na lavičkách. Mezi hosty jsou nejčastěji lidi z okolních vesnic a městeček, místní rádi přijdou, ale není jich tolik.

"Jezdí k nám i lidi z Ostravy nebo Bohumína. Z největší dálky k nám přijeli hosté z Karlových Varů, kteří byli v okolí na dovolené. Z recenzí jsem se ale dozvěděla, že u nás byl i pán, který ujel 300 kilometrů na motorce a stavil se k nám na zmrzlinu," vypočítává Peter Gemelová. "A jsou i tací, kteří k nám jezdí denně," dodává.

Manželé Peterovi ale také přiznávají, že kvůli Zmrzlinovému krámku přišli o velkou část soukromí. Lidé totiž často překračují hranice pozemku vymezeného pro zmrzlinový stánek a chodí jim bezprostředně kolem domu. Často se dokonce uvelebí i na jejich terase. Jejich popularita jde také ruku v ruce s nepopularitou u části sousedů. Některým z nich totiž vadí ruch, který je s provozem stánku spojený.

Ani to je však neodrazuje a v podnikání hodlají pokračovat. Peníze, které vydělávají, investují dále do Zmrzlinového krámku. Dokonce jim přišly poptávky po franšízách (pobočkách otevřených jinde, pozn. red.) a dodávání zmrzlin do jiných stánků.

Ani jedno však zatím manželé Peterovi neplánují. I nadále by rádi zůstali věrni svému malému konceptu a Moravskoslezskému kraji. "Přijde mi, že vesnice a městečka na svých slavnostech nás ocení víc než ve větších městech," říká Vojtěch Peter.