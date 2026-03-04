Přeskočit na obsah
Benative
4. 3. Stela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Využitá poslední šance. Po sklizni kukuřice architektka s pomocí farmářů vytvořila ráj

Každý detail odráží rytmus regionu a životní filozofii místních obyvatel.
Architektka Clara a její partner Carles měli jedinečnou možnost, kterou si naštěstí nenechali uniknout.
Clara Crous
Clara Crous
Clara a Carles koupili poslední volný pozemek na jedné z ulic ve Vilamacolum – konkrétně trojúhelníkový kousek země obklopený zemědělskou krajinou, která formovala region Alt Empordà.
Zobrazit
24 fotografií
Každý detail odráží rytmus regionu a životní filozofii místních obyvatel. |
Foto: Montse Capdevila
Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Architektka Clara a její partner Carles měli jedinečnou možnost, kterou si naštěstí nenechali uniknout. Po sklizni kukuřice společně s místními pracovníky vytvořili domov, který propojuje dřevěnou konstrukci, místní materiály a spolupráci s komunitou. Casa Al Pradet tak odráží tradice, moderní technologie i rytmus středomořské krajiny a ukazuje, jak může vypadat funkční a estetické bydlení.

Reklama

Clara a Carles koupili poslední volný pozemek na jedné z ulic ve Vilamacolum – konkrétně trojúhelníkový kousek země obklopený zemědělskou krajinou, která formovala region Alt Empordà.

Carlesovy zkušenosti s farmářstvím, digitální výrobou z dřeva a plastu a přístupy k místnímu strojnímu vybavení umožnily páru projekt plánovat tak, aby si ho mohli sami postavit - podle vlastních představ a pravidel.

Související

Design, technika a harmonogram stavby se tak navzájem doplňují a na místě díky tomu vznikl dům, ve kterém by rád žil snad každý druhý.

Stavba podle rytmu země

Samotná výstavba začala po sklizni kukuřice, kdy byla k dispozici místní pracovní síla, bez které by stavbu tak snadno nezvládli. A co se mohlo jevit jako praktická náhoda, se stalo principem projektu: stavět v souladu se zemědělskými cykly. Tento přístup propojil rytmus krajiny s tempem samotné stavby a vytvořil harmonii mezi člověkem a přírodou.

Reklama
Reklama

Casa Al Pradet stojí na lehké dřevěné konstrukci prefabrikované v dílně a dům se rozvíjí do série modulů různého tvaru a výšky. Vyvýšení o 1,2 metru pak chrání dům před dešťovou vodou a střídající se objemy reagují na trojúhelníkový tvar pozemku i fragmentární uspořádání okolní vesnické zástavby.

Materiály, detaily, tradice

Projekt je definován místními a přírodními materiály. Například korek, vápenná malta, hydraulické dlaždice a ručně vyráběná keramika se objevují v podlahách, lištách i exteriérových prvcích. A interiér propojuje strukturu s nábytkem ze dřeva, což vytváří pocit kontinuity a tepla.

Venkovní žaluzie jsou motorické a ovládají se chytrým systémem podle slunečního záření a směru větru. Keramický štěrk kolem domu pak zajišťuje odvodnění. Každé rozhodnutí v konstrukci kombinuje praktické zkušenosti a technické znalosti - dům tak funguje jako organický celek, který reaguje na prostředí.

Srdcová záležitost

Casa Al Pradet je zdárným příkladem, jak lze spojit vlastní výstavbu, současné technologie a místní tradice. Je to dům, který nejen slouží, ale zároveň vypráví příběh středomořského života a propojení člověka s krajinou.

Reklama
Reklama

A každý detail odráží rytmus regionu a životní filozofii místních obyvatel.

Video: „Ano, stavme, ale hlavně ne u mě!“ Expert vysvětluje, proč je v Česku krize bydlení

Spotlight moment: "Ano, stavme, ale hlavně ne u mě!" Expert vysvětluje, proč je v ČR krize bydlení | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Linka News

Prohlédnout 24 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut
Escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut
Escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut

ŽIVĚVálka pokračuje, Izrael v noci zabil nejméně deset lidí v Libanonu

Izraelská armáda při nočních úderech na Libanon zabila nejméně deset lidí a desítky dalších zranila. Izrael ve středu v noci zaútočil na několik oblastí v Libanonu poté, co vyzval obyvatele 16 vesnic k evakuaci. Šest mrtvých potvrdilo podle agentury AFP a televizní stanice Al-Majadín libanonské ministerstvo zdravotnictví. Alespoň čtyři další oběti hlásí agentura NNA ve městě Baalbek.

Reklama
Praha, 27. 2. 2017, Radan Haluzík, antropologFoto: HN - Lukáš Bíba
Praha, 27. 2. 2017, Radan Haluzík, antropologFoto: HN - Lukáš Bíba
Praha, 27. 2. 2017, Radan Haluzík, antropologFoto: HN - Lukáš Bíba

Proč si dříve chudí kluci staví paláce, kde nikdo nebydlí? Vyšla kniha Turbo-venkov

Sociální antropolog a válečný reportér Radan Haluzík ve své nejnovější knize Turbo-venkov píše o balkánském venkovu, který leží současně na periferii i v centru. Autor ukazuje, že i ta nejzapadlejší balkánská vesnice je dnes napojena na globální ekonomické toky. O čem svědčí pompézní domy, které tam najdeme a které více méně zejí prázdnotou?

Reklama
Reklama
Reklama