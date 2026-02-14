Jen tři metry a 3D tisk z betonu. Prohlédněte si dům, který je odpovědí na krizi bydlení

Krizi bydlení neřeší pouze Česko. Například Lucembursko zoufale hledá tisíce nových bytů ročně. Odpověď ale možná neleží v dalších satelitních čtvrtích, nýbrž v úzkých, přehlížených parcelách mezi domy. I proto vznikl dům od studia ODA Architects, který ukazuje, že i tři metry šířky mohou znamenat plnohodnotný domov – vytištěný z betonu, postavený za čtyři týdny a s vizí budoucnosti.
Lucembursko momentálně potřebuje přibližně sedm tisíc nových bytových jednotek ročně. Realita? Vznikne jich sotva polovina – a dostupné či obecní bydlení tvoří pouhý zlomek z tohoto čísla.
Situace v této jinak lukrativní zemi je tak podobná té naší: ceny rostou, mladí lidé hledají cestu, jak zůstat ve svých komunitách, a obce přemýšlejí, kde lze ještě stavět.
A tak na řadu přichází změna pohledu. Místo hledání velkých stavebních ploch odborníci, veřejnost i pověřené osoby obrací svou pozornost k malým, zbytkovým městským parcelám – úzkým, nepravidelným, často dlouhodobě nevyužívaným. To, co bylo dříve považováno za nezastavitelné, se stává příležitostí.
Malý rozměr, velké ambice
Za projektem Tiny House LUX stojí architekt Bujar Hasani ze studia ODA Architects, který si společně s obcí Niederanven položil jednoduchou otázku: Co kdybychom právě tato „hluchá místa“ proměnili v kvalitní domovy?
Cílem nebylo vytvořit provizorium ani experimentální objekt na efekt. Od začátku šlo o plnohodnotné bydlení – s konstrukčními i tepelnými parametry běžného domu. Malý rozměrem, ale velké ambice. Obec projekt podpořila jako pilotní model dostupného bydlení pro mladé obyvatele, kteří chtějí zůstat tam, kde vyrostli. Tiny House LUX tak reaguje nejen na prostorové a environmentální výzvy, ale i na ty sociální.
Dům od robota
První realizace vznikla na úzké parcele na okraji obytné čtvrti v Niederanvenu. Pozemek má šířku pouhých 3,5 metru, délku 17,7 metru a čistá užitná plocha domu činí 47 m².
Klíčem k pocitu příjemného prostoru je pak silná lineární osa a funkční prvky jako úložné prostory, nábytek i technické zóny, které tvůrci realizace umístili podél stěn, zatímco střed nechali otevřený. Perspektiva se protahuje, světlo proudí skrze jižně orientovaná okna, a tak interiér působí překvapivě vzdušně – výsledkem je harmonický, klidný prostor, který opět dokazuje, že kvalita bydlení není otázkou metrů čtverečních, ale chytrého návrhu.
Tiny House LUX je prvním 3D tištěným obytným domem v Lucembursku využívajícím místní stavební materiály. Proces probíhal metodou „design & build“. Architekti navrhli formu a funkci, tým české společnosti ICE Industrial Services prostřednictvím své divize Coral Construction Technologies pak převedl návrh do digitálního modelu. A robotická tiskárna začala vrstvu po vrstvě vytvářet nosné stěny přímo na místě stavby.
Použitá technologie je unikátní tím, že pracuje s běžným betonem z místní betonárny. Díky tomu odpadá nutnost speciálních směsí a snižují se náklady i emise spojené s dopravou materiálu. A co je možná nejvíce překvapující? Samotný tisk trval přibližně týden, přičemž celý dům dokončili během čtyř týdnů.
Ohled na budoucnost
Stavba nestojí na klasických betonových základech, ale na dřevěné základové konstrukci uložené na zemních vrutech a lehkou konstrukci doplňuje dřevěná střecha. Toto řešení omezuje zemní práce, snižuje hmotnost stavby a umožňuje její případnou demontáž či přemístění. A izolace i výztuže jsou minerálního původu bez syntetických složek. 3D tisk navíc využívá jen tolik materiálu, kolik je skutečně potřeba – žádné přebytky, žádný odpad navíc.
Na střeše jsou pak instalovány solární panely, které zajišťují elektřinu i podlahové vytápění. Díky jižní orientaci oken pak dům přirozeně pracuje se sluneční energií a minimalizuje energetickou náročnost.
Může fungovat pomalu kdekoliv
Tiny House LUX není jednorázový experiment. Je to model, který spojuje digitální výrobu, lokální materiály a modulární logiku do systému, který lze snadno přenést na další malé parcely – nejen v Lucembursku.
Projekt vznikl s plnou podporou obce, která poskytla veřejný pozemek pro ověření této alternativní stavební cesty, a výsledkem je cenově dostupná, ekologická i rychle realizovatelná forma moderního bydlení.
Jde tak o víc než jen nový dům. Stavba přináší změnu perspektivy a ukazuje, že tradice a inovace se nevylučují. I 3D tisk betonu totiž může respektovat místní kontext a architektonickou kulturu.
