14. 2. Valentýn
Jen tři metry a 3D tisk z betonu. Prohlédněte si dům, který je odpovědí na krizi bydlení

Projekt přináší víc než jen nový dům. Přináší změnu perspektivy a ukazuje, že tradice a inovace se nevylučují.
I proto vznikl dům od studia ODA Architects, který ukazuje, že i tři metry šířky mohou znamenat plnohodnotný domov – vytištěný z betonu, postavený za čtyři týdny a s vizí budoucnosti.
Situace v této jinak lukrativní zemi je podobná té naší: ceny rostou, mladí lidé hledají cestu, jak zůstat ve svých komunitách, a obce přemýšlejí, kde ještě vůbec stavět.
A tak veřejnost pomalu, ale jistě začíná měnit úhel pohledu. Místo hledání velkých stavebních ploch se pozornost obrací k malým, zbytkovým městským parcelám – úzkým, nepravidelným, často dlouhodobě nevyužívaným. To, co bylo dříve považováno za nezastavitelné, se stává příležitostí.
Za projektem Tiny House LUX stojí architekt Bujar Hasani ze studia ODA Architects, který si společně s obcí Niederanven položil jednoduchou otázku: Co kdybychom právě tato „hluchá místa“ proměnili v kvalitní domovy?
Projekt přináší víc než jen nový dům. Přináší změnu perspektivy a ukazuje, že tradice a inovace se nevylučují.
Foto: BoysPlayNice / Linka News
Krizi bydlení neřeší pouze Česko. Například Lucembursko zoufale hledá tisíce nových bytů ročně. Odpověď ale možná neleží v dalších satelitních čtvrtích, nýbrž v úzkých, přehlížených parcelách mezi domy. I proto vznikl dům od studia ODA Architects, který ukazuje, že i tři metry šířky mohou znamenat plnohodnotný domov – vytištěný z betonu, postavený za čtyři týdny a s vizí budoucnosti.

Lucembursko momentálně potřebuje přibližně sedm tisíc nových bytových jednotek ročně. Realita? Vznikne jich sotva polovina – a dostupné či obecní bydlení tvoří pouhý zlomek z tohoto čísla.

Situace v této jinak lukrativní zemi je tak podobná té naší: ceny rostou, mladí lidé hledají cestu, jak zůstat ve svých komunitách, a obce přemýšlejí, kde lze ještě stavět.

A tak na řadu přichází změna pohledu. Místo hledání velkých stavebních ploch odborníci, veřejnost i pověřené osoby obrací svou pozornost k malým, zbytkovým městským parcelám – úzkým, nepravidelným, často dlouhodobě nevyužívaným. To, co bylo dříve považováno za nezastavitelné, se stává příležitostí.

Malý rozměr, velké ambice

Za projektem Tiny House LUX stojí architekt Bujar Hasani ze studia ODA Architects, který si společně s obcí Niederanven položil jednoduchou otázku: Co kdybychom právě tato „hluchá místa“ proměnili v kvalitní domovy?

Cílem nebylo vytvořit provizorium ani experimentální objekt na efekt. Od začátku šlo o plnohodnotné bydlení – s konstrukčními i tepelnými parametry běžného domu. Malý rozměrem, ale velké ambice. Obec projekt podpořila jako pilotní model dostupného bydlení pro mladé obyvatele, kteří chtějí zůstat tam, kde vyrostli. Tiny House LUX tak reaguje nejen na prostorové a environmentální výzvy, ale i na ty sociální.

Dům od robota

První realizace vznikla na úzké parcele na okraji obytné čtvrti v Niederanvenu. Pozemek má šířku pouhých 3,5 metru, délku 17,7 metru a čistá užitná plocha domu činí 47 m².

Klíčem k pocitu příjemného prostoru je pak silná lineární osa a funkční prvky jako úložné prostory, nábytek i technické zóny, které tvůrci realizace umístili podél stěn, zatímco střed nechali otevřený. Perspektiva se protahuje, světlo proudí skrze jižně orientovaná okna, a tak interiér působí překvapivě vzdušně – výsledkem je harmonický, klidný prostor, který opět dokazuje, že kvalita bydlení není otázkou metrů čtverečních, ale chytrého návrhu.

Tiny House LUX je prvním 3D tištěným obytným domem v Lucembursku využívajícím místní stavební materiály. Proces probíhal metodou „design & build“. Architekti navrhli formu a funkci, tým české společnosti ICE Industrial Services prostřednictvím své divize Coral Construction Technologies pak převedl návrh do digitálního modelu. A robotická tiskárna začala vrstvu po vrstvě vytvářet nosné stěny přímo na místě stavby.

Použitá technologie je unikátní tím, že pracuje s běžným betonem z místní betonárny. Díky tomu odpadá nutnost speciálních směsí a snižují se náklady i emise spojené s dopravou materiálu. A co je možná nejvíce překvapující? Samotný tisk trval přibližně týden, přičemž celý dům dokončili během čtyř týdnů.

Ohled na budoucnost

Stavba nestojí na klasických betonových základech, ale na dřevěné základové konstrukci uložené na zemních vrutech a lehkou konstrukci doplňuje dřevěná střecha. Toto řešení omezuje zemní práce, snižuje hmotnost stavby a umožňuje její případnou demontáž či přemístění. A izolace i výztuže jsou minerálního původu bez syntetických složek. 3D tisk navíc využívá jen tolik materiálu, kolik je skutečně potřeba – žádné přebytky, žádný odpad navíc.

Na střeše jsou pak instalovány solární panely, které zajišťují elektřinu i podlahové vytápění. Díky jižní orientaci oken pak dům přirozeně pracuje se sluneční energií a minimalizuje energetickou náročnost.

Může fungovat pomalu kdekoliv

Tiny House LUX není jednorázový experiment. Je to model, který spojuje digitální výrobu, lokální materiály a modulární logiku do systému, který lze snadno přenést na další malé parcely – nejen v Lucembursku.

Projekt vznikl s plnou podporou obce, která poskytla veřejný pozemek pro ověření této alternativní stavební cesty, a výsledkem je cenově dostupná, ekologická i rychle realizovatelná forma moderního bydlení.

Jde tak o víc než jen nový dům. Stavba přináší změnu perspektivy a ukazuje, že tradice a inovace se nevylučují. I 3D tisk betonu totiž může respektovat místní kontext a architektonickou kulturu.

VIDEO: „Ano, stavme, ale hlavně ne u mě!“ Expert vysvětluje, proč je v ČR krize bydlení

Spotlight moment: "Ano, stavme, ale hlavně ne u mě!" Expert vysvětluje, proč je v ČR krize bydlení | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Linka

Jsou romány, básně i novely, na které se nezapomíná. Ať už je to proto, že nás o nich učili ve škole, nebo proto, že nám zůstaly v paměti po jejich přečtení. Do našeho kvízu jsme vybrali několik slavných literárních kousků – od Kytice přes Zbabělce či Sto roků samoty až k Lolitě – a vy si můžete otestovat, zda si vzpomenete na jména spisovatelů a spisovatelek, kteří je mají na svědomí.

Za několik málo dní to budou čtyři roky od počátku ruské invaze na Ukrajinu. A právě nyní se v Evropě rozhořela debata o tom, zda a kdy začít znovu komunikovat s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Situaci okomentoval i generální tajemník NATO Mark Rutte. První schůzky s ruskou stranou potvrdil například francouzský prezident Emmanuel Macron, jiní lídři jsou zdrženliví.

