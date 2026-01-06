Vysněné bydlení vytvořili z kontejnerů. Měsíčně platí minimum a vodu mají ze vzduchu

Když se influencerka Lexi Newkirková svým blízkým poprvé svěřila, že si společně s manželem chce postavit dům z lodních kontejnerů, setkala se především s nepochopením. Dnes však jejich netradiční domov sklízí obdiv po celém internetu. V čem spatřují plusy a minusy alternativního bydlení?
Sen z lodních kontejnerů
„Lidé zvedali obočí a ptali se: ‚Lodní kontejner? Jsi si jistá?‘“ vzpomíná šestadvacetiletá Lexi, která si s manželem Diegem splnila sen o alternativním bydlení.
V Texasu vybudovali jedinečný dům z lodních kontejnerů o velikosti zhruba 58 m² a – jak již bylo uvedeno – jejich měsíční náklady na bydlení nepřesahují v přepočtu přibližně 13 tisíc korun českých - v závislosti na ročním období.
Netradiční cesta s plusy i minusy
Lexi nikdy netoužila po klasickém rodinném domě. „Nechtěli jsme katalogový dům ani tradiční životní cestu,“ říká. Společně s Diegem proto vsadili na dva lodní kontejnery, které byly použity pouze jednou a každý z nich stál zhruba 4500 dolarů, tedy 93 tisíc korun.
Velkou část stavby si pár udělal vlastními silami: konstrukci, izolaci, dispozice, interiér, design i malování. Odborníkům přenechali pouze elektřinu a rozvody vody. „Tím, že jsme si hodně věcí udělali sami, jsme ušetřili spoustu peněz. Na druhou stranu – všechno je na míru a to se zase celkem prodraží,“ přiznává Lexi.
Nejtěžší překážka? Voda
Ačkoliv měli pozemek i jasnou vizi, přišel zásadní problém: na pozemku nebyla žádná voda. „Instalatérské práce byly rozhodně nejtěžší částí,“ říká Diego. Některé firmy je dokonce označily za blázny. Nakonec ale našli řešení. V současnosti si nechávají dovážet vodu z města a zároveň investovali do moderní technologie, která jim umožňuje vysokou míru soběstačnosti. Jde o zařízení na výrobu pitné vody ze vzduchu - Atmospheric Water Generator.
„Pořád nás to fascinuje. Vyrábíme si vlastní vodu ze vzduchu,“ říká Lexi a dodává, že právě tato technologie výrazně snižuje provozní náklady a zvyšuje dlouhodobou udržitelnost.
Do detailu
Dům má ložnici v patře, koupelnu, točité schodiště, velká okna, sklep a také střešní terasu, která slouží nejen k odpočinku, ale i k józe nebo pozorování hvězd. A dispozice domu je promyšlená do detailu. „Ložnice směřuje na východ a koupelna na západ. Ráno nás tak přirozeně budí světlo a večer sledujeme západ slunce ze sprchy,“ popisuje Lexi.
Velké ALE
I když jsou jejich měsíční náklady velmi nízké, samotná stavba nebyla tak levná, jak si původně mysleli. „Při stavbě domu z kontejnerů není skoro nic standardní – od izolace přes okna až po rozvody. Všechno se musí přizpůsobit a tyhle detaily se rychle nasčítají,“ vysvětluje Lexi.
Přesto pár nelituje. „Je to menší než běžný dům, ale mnohem funkčnější a efektivnější,“ říká influencerka, která zanedlouho přivede na svět prvního potomka.
Inspirace a budoucnost
Lexi sdílí celý průběh stavby na Instagramu a TikToku, kde ji sleduje téměř 300 tisíc lidí. „Lidé nám často píšou, že jim náš příběh dodal odvahu snít jinak,“ tvrdí.
A co dál? Do budoucna plánují dům pronajímat jako Airbnb, vybudovat zahradu, pořídit slepice, solární panely a postupně vytvořit malé soběstačné hospodářství. „Tohle je jen náš začátek,“ uzavírá Lexi.
