Vysněné bydlení vytvořili z kontejnerů. Měsíčně platí minimum a vodu mají ze vzduchu

Nikola Bernard

Když se influencerka Lexi Newkirková svým blízkým poprvé svěřila, že si společně s manželem chce postavit dům z lodních kontejnerů, setkala se především s nepochopením. Dnes však jejich netradiční domov sklízí obdiv po celém internetu. V čem spatřují plusy a minusy alternativního bydlení?

Pokračovat

Sen z lodních kontejnerů

„Lidé zvedali obočí a ptali se: ‚Lodní kontejner? Jsi si jistá?‘“ vzpomíná šestadvacetiletá Lexi, která si s manželem Diegem splnila sen o alternativním bydlení.

V Texasu vybudovali jedinečný dům z lodních kontejnerů o velikosti zhruba 58 m² a – jak již bylo uvedeno – jejich měsíční náklady na bydlení nepřesahují v přepočtu přibližně 13 tisíc korun českých - v závislosti na ročním období.

Venezuelan President Nicolas Maduro's initial appearance to face U.S. federal charges, in Manhattan

ŽIVĚKulhajícího Madura i jeho ženu vlekli k soudu. Mají být obviněni z narkoterorismu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli helikoptérou a obrněnými vozy přepraveni z věznice v newyorském Brooklynu na Manhattan do budovy federálního soudu, před který budou dnes v poledne místního času (18:00 SEČ) předvedeni. Americké úřady Madura a jeho manželku obvinily z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.

Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem

ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci

Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.

Andrej Babiš, premiér, politik, gesto

ŽIVĚStratkom na vládě končí. Nepotřebujeme ho, oznámil Babiš

Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Babiš zároveň uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání na Hradě Turkovu nominaci na ministra životního prostředí. Dále premiér uvedl, že na jeho úřadě končí tzv. Stratkom, protože "ho nepotřebujeme".

