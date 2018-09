Nejznámější český youtuber končí. Už mě to nenaplňuje, řekl Jirka Král

Jeden z nejsledovanějších českých youtuberů se rozhodl definitivně skončit s natáčením videí na kanál, který momentálně odebírá přes milion lidí. „Neobjevuju už nové věci,“ řekl.

Jirka Král se s diváky rozloučil v rámci dokumentu Byl jsem youtuber, který odvysílal v neděli od 18:00. V něm vystoupila řada jeho kolegů a přátel, kteří vzpomínali nejen na Královy youtuberské začátky, ale i první česká videa na Youtube.

V závěru filmu Král vysvětlil důvody, proč už nebude natáčet žádná další videa na svůj kanál, který v únoru překonal hranici milionu odběratelů. "Nejde to dělat do čtyřiceti. Nejde se fotit s fanoušky, jsou pořád mladší a mladší… A teď jsou dvě možnosti. Buď úplně změním obsah a začnu tvořit pro starší cílovku. A nebo bych si musel vybrat, že budu tvořit pro tu mladší. A upřímně? Mě už to tvoření ani nenaplňuje," řekl v dokumentu, který natočil jeho bratr Petr.

"Vím, jak natočit video, které bude mít milion zhlédnutí. Vím, jak to udělat, abych byl pořád jeden z největších youtuberů, ale už mě to nenaplňuje tím, že neobjevuju nové věci," dodal. I nadále však zůstane aktivní na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Osmadvacetiletý Jirka Král se narodil v Brně, v roce 2012 se účastnil reality show Farma. V posledních letech se často věnoval i charitativním streamům, loni například vybral pro Masarykův onkologický ústav během 11 hodin hraní 732 tisíc korun.

Král momentálně provozuje se svým bratrem herní kavárnu Zetko v pražském obchodním domě Kotva.

Podívejte se na dokument Byl jsem youtuber: