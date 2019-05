Mortal Kombat způsobil vývojáři duševní problémy, kvůli nočním můrám raději nespí

Série bojových počítačových her Mortal Kombat budí i 17 let po uvedení prvního dílu kontroverzi. O nejnovější pozdvižení se postarali vývojáři, kteří pracovali na posledním dílu, jenž vyšel koncem dubna. Jeden z nich kvůli práci na hře údajně trpí posttraumatickou stresovou poruchou a nočními můrami.

Mortal Kombat proslul kromě propracovaného bojového systému i brutálními koncovkami (fatalitami), při kterých vítěz může protivníkovi amputovat končetiny, vytrhnout mu orgány z těla či setnout hlavu. I kvůli podobnému násilnému obsahu je poslední díl slavné bojové ságy určený pouze pro dospělé hráče a je například zakázaný v Indonésii, Ukrajině či Japonsku.

Podle jednoho z vývojářů, který pracoval na Mortal Kombat 11, zaměstnanci sledovali kvůli větší realističnosti hry různé záběry porážek zvířat nebo oběšení. "Když jste šli po kanceláři, viděli jste, jak se někdo dívá na YouTube na videa s oběšením, další sleduje fotky obětí vražd, jiný zase kouká na videa z porážky dobytka," popsal webu Kotaku muž, který neprozradil svou identitu, podmínky, ve kterých Mortal Kombat 11 vznikal.

"Děsivé na tom bylo, že si na tohle zvykli i lidi, kteří nastoupili později. A stalo se to i mně," dodal. O kauze informovala i seriózní média, například britský deník The Times poukázal na to, že vývojář začal trpět nočními můrami a lékaři mu později diagnostikovali posttraumatickou stresovou poruchu jako důsledek náročného zaměstnání.

"Měl jsem hodně živé sny, velmi násilné. Raději jsem nechodil spát a zůstal jsem vzhůru i několik dnů," řekl muž.

Mortal Kombat opakovaně čelí kritice kvůli podpoře a podněcování násilí, přestože podle deníku The Times experti opakovaně poukazují na to, že hry takový vliv nemají. Nejmenovaný vývojář s tím souhlasí. "Pro hráče opravdu nijak škodlivá není, problém může nastat u lidí, kteří ji vytvářejí. Může jim způsobit vyhoření nebo ztratí pojem o tom, kdo ve skutečnosti jsou."

Společnosti, které stojí za vývojem a distribucí Mortal Kombat 11, se ke kauze nevyjádřily, nicméně již dříve komentovaly stížnosti bývalých zaměstnanců na přesčasy a sexistické pracovní prostředí: "Velmi si vážíme a respektujeme všechny zaměstnance, naším cílem je vytvářet pozitivní pracovní prostředí a zkušenosti. Všechna obvinění bereme proto velmi vážně a neustále pracujeme na zlepšení pracovního prostředí a podmínek."

