Youtuber Ninja dostal milion dolarů za to, že bude hrát akční videohru Apex

Tyler Blevins, kterého videoherní svět zná pod přezdívkou Ninja, si vydělal za pár hodin hraní nového akčního titulu Apex Legends milion dolarů.

Ninju si podle agentury Reuters vybrala společně s další hrstkou youtuberů společnost Electronic Arts (EA), aby propagoval její novou hru Apex Legends hned po vydání. EA chtěla vytvořit dojem, že se o střílečce hojně mluví a hrají ji nejsledovanější youtubeři na světě.

A povedlo se, hned v prvních třech dnech si hru zdarma stáhlo přes 10 milionů hráčů a momentálně patří mezi nejhranější on-line tituly.

Ninja za její streamování na platformě Twitch a zprávy na svém profilu na Twitteru dostal od EA milion dolarů (v přepočtu zhruba 22,7 milionu korun). Ninja i EA odmítli detaily spolupráce komentovat.

Takto vysoká částka je podle agentury Reuters důkazem ostrého boje na poli on-line stříleček žánru battle royale, kterým vévodí fenomén Fortnite. Ninja si údajně vydělá jeho hraním na Twitchi zhruba půl milionu dolarů měsíčně.

EA se rovněž dohodla na podobné spolupráci s polským youtuberem, který si říká Shroud a na Twitchi má šest milionů sledujících. Osloveni byli asijští streameři.

"EA propagaci Apex Legends nepodcenila a investovala do klíčových influencerů v této oblasti," řekl Kevin Knocke, viceprezident společnosti věnující se esportům. Knocke poukázal na to, jak se ve videoherním průmyslu mění přístup k reklamě a propagaci. Společnosti raději investují milionové částky do vlivných hráčů, které sledují desítky milionů lidí, a pomalu upouštějí například od televizních spotů.

