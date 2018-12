před 1 hodinou

Hráči jsou občas pozoruhodná sorta lidí. Čekají o půlnoci na vydání nového PlayStationu nebo se do krve hádají, že na jejich Xboxu jsou ty nejlepší hry. A občas svůj hněv obrátí proti vývojářům. Své by o tom mohly vyprávět studia, která stojí za tituly jako Mass Effect: Andromeda, Destiny a v neposlední řadě Fallout 76. Právě kolem těchto her se vytvořila kvůli vyhorceným komentářům taková negativní aura, že z toho jde šéfům studií hlava kolem. "Právě to, že hráči řeší takové 'prkotiny' a jsou ochotni ve velké míře věnovat čas nejen hraní, ale také rozumbradováním, je další důkaz toho, jak hry dovedou chytnout a nepustit," říká v novém dílu pořadu Herní nářez Jaromír Möwald. Podívejte se.