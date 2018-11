před 1 hodinou

Red Dead Redemption 2 patří k nejlepším hrám letošního roku. Pokračování osm let starého westernu nabízí uhrančivě detailní svět Divokého západu na přelomu 19. a 20. století, ve kterém se lehce ztratíte na desítky hodin. Podívejte se, co je na hře unikátní a co se zase tolik nepovedlo.