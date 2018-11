před 6 hodinami

Herní nářez 5: Střílet i za nacisty? Hranice stříleček z druhé světové byla pokořena | Video: Aktuálně.cz | 03:10

Nacisté v počítačových hrách byli vždycky zobrazováni jako zlá masa, kterou hráči „kosili“ po stovkách, a nikdy na tom nikomu nepřipadalo nic zvláštního. Až doteď. Autoři slavné střílečky Battlefield se rozhodli zasadit nejnovější díl do druhé světové války a v kampani dali hráčům možnost „zaválčit“ si u Tobruku i za Němce. „Je to posunutí hranice, za kterou se střílečky z druhé světové války nikdy neodvážily jít,“ tvrdí v nejnovějším dílu pořadu Herní nářez novinář Jaromír Möwald a vysvětluje, jak moc špatně to může celé skončit.