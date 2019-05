Manuál z přistání na Měsíci jde do aukce. Vydražit se může až za 207 milionů

V rámci padesátého výročí od přistání prvního člověka na Měsíci se v červenci bude v newyorské pobočce aukčního domu Christie's dražit detailní manuál s poznámkami Neila Armstronga a Buzze Aldrina, 44 stránek s harmonogramem lunárního modulu Apollo 11 zachycuje detailně každý krok astronautů. Podle aukčního domu by se mohl vydražit za devět milionů dolarů, v přepočtu zhruba 207 milionů korun.

"Jsou to instrukce popisující krok za krokem celý let Eaglu. Je v nich všechno, od 'nasaďte si helmy', po 'zkontrolujte výkonný systém'," uvedla Christina Geigerová z oddělení knih a rukopisů v Christie’s.

Kromě technických dat kniha v kroužkové vazbě obsahuje také 150 různých poznámek a značek napsaných ručně Neilem Armstrongem a Buzzem Aldrinem.

Vzhledem k tomu, že neexistují žádné audio- či videonahrávky toho, co se dělo během letu v kokpitu, manuál je naprosto unikátním svědectvím vesmírné historie. A je také první záznamem provedeným na jiném astronomickém tělese.

Podle aukční síně prodává knihu soukromý sběratel, který ji koupil přímo od Aldrina.

Všichni chtějí něco, co bylo ve vesmíru

Agentura Reuters připomíná, že o artefakty z průzkumu vesmíru je velký zájem. Před dvěma lety aukční síň Sotheby's prodala sáček, který používal Neil Armstrong pro sběr měsíčního prachu, za 1,8 milionu dolarů, v přepočtu zhruba za 41,4 milionu korun.

"Všichni chtějí něco, co letělo do vesmíru nebo na Měsíc. Je to prostě super, dívat se na Měsíc a říkat si: 'Mám v kapse věc, která tam byla'," dodala Geigerová.

Christie's odhaduje, že by se manuál mohl prodat až za devět milionů dolarů, v přepočtu zhruba 207 milionů korun. Knížka bude před červencovou aukcí vystavena v New Yorku i na několika dalších místech.

Výročí přistání Apolla 11 na Měsíci je 20. července.