Start Falconu Heavy byl neskutečný moment. Sci-fi se prolnula s realitou, líčí odborník

před 1 hodinou

Generace, která před téměř 50 lety nezažila v přímém přenosu přistání člověka na Měsíci, si podobný zážitek odnese ze 6. února 2018. To mohli lidé sledovat úspěšné snažení společnosti SpaceX o start rakety Falcon Heavy a zdárné přistání jejích stupňů zpět na Zemi. Jako chutný zákusek diváci dostali neskutečné pohledy z elektromobilu Tesla kroužícího po oběžné dráze. Češi si mohli vše vychutnat díky přenosu na webu Kosmonautix, který komentoval odborník na kosmonautiku Dušan Majer, několikrát oceněný Akademií věd za popularizaci vědy. "Spadla mi čelist a jen jsem se nevěřícně díval na tu nádheru," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

V přímém přenosu ze startu rakety Falcon Heavy na webu Kosmonautix.cz jste říkal, že se 6. únor 2018 navždy zapíše do historie. Jaké jsou hlavní důvody? Je to kvůli momentálně největší nosnosti rakety, nebo hlavně kvůli znovupoužitelnosti jejích několika stupňů, a tím tedy výraznému snížení ceny letu do vesmíru?

Ono to spolu souvisí. Jednak je to nejsilnější raketa současnosti. Elon Musk ale také dokázal, že SpaceX má k dispozici raketu, která má co do nosnosti parametry téměř supernosiče, a přitom je jen o trošičku dražší než klasický Falcon 9, který již nyní patří k nejlevnějším raketám. A to je velmi převratné. Máme najednou k dispozici raketu, která dokáže na oběžnou dráhu dovézt tuny nákladu bez jakéhokoliv gravitačního manévru.

Dá se říct, že s tímto startem rovněž odstartovala nová éra kosmonautiky?

Jestli začíná nová éra, o tom rozhodnou až následující roky, nicméně SpaceX k tomu má dobře našlápnuto. Jestli všechny další starty Falconu Heavy půjdou tak hladce jako ten premiérový, tak se v budoucnosti vychytají mouchy a budeme mít raketu, která levně vynese těžké náklady. Takže ano, 6. únor 2018 má velkou šanci zapsat se do historie.

Jaké praktické dopady bude mít úspěšné odzkoušení Falconu Heavy? Jaké úkoly se od této rakety očekávají?

Falcon Heavy by měl například umožnit vynášení telekomunikačních družic přímo na geostacionární dráhu (dráha, na níž se družice pozorovateli ze Země jeví, jako by byla stále na stejném místě - pozn. red.). Nyní k tomu satelity musí používat vlastní motory, vlastní palivo. Místo tak velké nádrže na palivo se na ně bude moci dát spousta užitečného nákladu. Navíc vědci tím dostanou možnost vyslat třeba k Marsu nebo k jiné planetě sondu, u níž by nemuseli rozpočítávat každý gram, a měli by při jejím vývoji volnější ruce.

Co jste říkal okamžiku, kdy se z vesmíru v pořádku vrátily a ve stejný moment dosedly na určené místo oba boční stupně?

Já jsem v tu chvíli ztratil řeč. Bylo to něco naprosto nevídaného, jako kdyby se prolnula sci-fi s realitou. V ten moment mi spadla čelist a jen jsem se nevěřícně díval na tu nádheru, kterou jsem znal jen z počítačových vizualizací. Najednou mi došlo, že se jedná o realitu, což bylo na tom to nejkrásnější.

Naprogramovat takovýto vesmírný koncert musí být opravdu dílo…

Je to nesmírně náročné. Velkou výhodou je, že oba stupně přistávají nezávisle na sobě. Nikdo je neřídí zvenčí, každý stupeň si řídí zvlášť svůj vlastní sestup. Na druhou stranu SpaceX už má s přistáváním prvních stupňů dostatek zkušeností, takže se dalo čekat, že se jim manévr podaří. Ale přece jen pohled na dva souběžně klesající stupně byl naprostá paráda.

Zážitkem bezesporu bylo i sledovat vámi komentovaný přímý přenos. Prožíval jste to podobně jako komentátoři ČT Záruba a Vichnar penalty v naganském semifinále Česka proti Kanadě. A já jsem z toho měla podobné nervy jako tehdy. Kdy jste byl nejvíce nervózní vy?

Jestli jsem se něčeho bál, tak šlo o první fázi letu, kdy byla raketa kompletní a měla ještě všechny tři stupně. Nejkrizovější okamžik pak nastal při oddělení těchto stupňů. Jakmile byla tato fáze za námi, věřil jsem v úspěch letu.

Půjdou tyto boční stupně opravdu znovu použít? Někde jsem četla, že to Musk stejně neplánuje, neboť jsou zastaralé…

Přesně tak. Ony by šly použít, ale jelikož jsou ze starší vývojové verze, která sloužila jen k nasbírání zkušeností o tom, co vše je potřeba k opětovnému použití, tak znovu nepoletí. Ale již příští Falcon Heavy by měl mít finální verzi, označovanou jako Block 5, která bude moci letět klidně desetkrát.

Co se stalo s centrálním stupněm? Proč se mu nepodařilo přistát na plošině na mořské hladině?

Podle Elona Muska došla během přistávacího manévru dvěma motorům zápalná směs. Měly dostatek paliva i okysličovadla, ale neměly ho jak zapálit. Ale i na tomto selhání bylo vidět, jak je SpaceX ve svém vývoji daleko. Jakmile centrální počítač zjistil, že dva motory nehoří, tak si spočítal, že pokud by centrální stupeň dále sestupoval na přistávací plošinu, mohl by ji zničit. Proto raději udělal úhybný manévr a stupeň skončil v moři. Ano, toto přistání se nevydařilo, ale ukázala se krásná promyšlenost celého systému.

Přesto, Elon Musk očekával, že bude na startu svědkem obrovské exploze a úspěšnému startu dával šanci 50 : 50. Čili i přes ztrátu centrálního stupně se asi dá demonstrační let hodnotit jako velký úspěch.

Je to bezesporu úspěch. Když bych měl použít hokejovou terminologii, tak je to, jako by náš tým vyhrál 10:1. Sice nám soupeř vstřelil jeden gól, ale přece jenom jsme ho deklasovali rozdílem třídy. Celá ta mise byla úspěšná na 99,9 procenta.

Když člověk sledoval, jak Falcon Heavy nese elektromobil Tesla Roadster, napadá ho otázka, do jaké míry šlo o zkoušku nové rakety a do jaké o velkolepou reklamní show pro Muskovy elektromobily…

Osobně bych řekl, že především šlo o zkoušku nové rakety. Vždy je to sázka do loterie. Nikdo proto nechce riskovat, že by při premiérovém startu umístil na novou raketu vědeckou družici za stovky milionů dolarů, jejíž vývoj trval desítky hodin času, a pak by o to přišel. Při testu má proto nová raketa pod aerodynamickým krytem nějakou balastní zátěž, což bývá kvádr betonu…

Ano, to jste si ostatně pochvaloval i v přímém přenosu ze startu, že místo nudného betonu je tam nádherné auto…

Přesně tak. Musk si proto řekl, proč tu balastní zátěž nenahradit něčím atraktivnějším. Zároveň je to i krásná ukázka možností. Uvědomme si, že Tesla Roadster váží zhruba tunu a čtvrt a Falcon Heavy dokázal dopravit takovýto náklad na oběžnou dráhu Slunce, která dosahuje až daleko za oběžnou dráhu Marsu, k tomu ještě dokázaly přistát dva boční stupně a centrální se o to pokusil.

Co jste říkal na záběry vesmíru z tohoto elektromobilu, jenž krouží po oběžné dráze?

To byl prostě dechberoucí pohled, óda na kosmonautickou radost. Znovu - tady se opravdu potkává sci-fi s realitou. Živé záběry z oběžné dráhy z auta s figurínou řidiče ve skafandru, na nichž vidíme, jak se tam otáčí Země a vše osvětluje Slunce, to byla naprostá nádhera, taková třešnička na moc dobrém dortu.

Kam až se vlastně tenhle kabriolet dostane?

Dostal na únikovou dráhu z oběžné dráhy kolem Země a je na oběžné dráze kolem Slunce. Ta vypadá jako elipsa, kdy nejnižší bod je u oběžné dráhy Země a nejvzdálenější bod zhruba mezi Marsem a Jupiterem.

Jak dlouho bude takto putovat?

Miliony let. Dokud se s něčím nesrazí nebo dokud si ho tam někdo nevyzvedne. Muska se totiž někdo na sociálních sítích zeptal, jestli když si pro tu Teslu doletí, bude jeho. Elon Musk mu odpověděl: "Ano, když si pro ni doletíš, bude tvoje!"

Dá se říct, že inovátor Elon Musk rovněž inovoval průběh kosmonautických událostí, že do nich vnesl dříve nevídaný "punk"? Celé to působilo jako jedna velká radostná party nadšenců, kteří povzbuzují raketu jako nějakého borce na sportovním stadionu. Do toho záběry z kabrioletu se Starmanem, na palubní desce svítí nápis Don't panic! ze Stopařova průvodce po galaxii, plovoucí plošina pro přistání centrálního stupně se jmenuje "Of Course I Still Love You"…

Bezesporu. Roli hraje i to, jak jsou rozmístěné kamery na Tesla Roadsteru, ale i na samotné raketě. Musk tomu umí dát "drajv" a nabídnout vždy divákům něco navíc. Celý přenos je krásně podaný, zobrazují se v něm nejrůznější infografiky, ukazující, na jakou dráhu se letí, momentální rychlost a podobně, aby to pochopila i široká veřejnost.

A to je právě na tom snažení SpaceX velmi krásné. Musk se snaží dokázat, že vesmír není jen pro elity, ale že start rakety může sledovat i běžný člověk a bude ho to bavit. Někdo třeba namítne, že to danou událost snižuje na úroveň sportovního přenosu. Ale já to cítím přesně naopak. Pokud chceme nadchnout pro vědu a obecný pokrok široké masy veřejnosti, tak je třeba opustit odtažitý styl bílých límečků.

Proč je to podle vás důležité?

Pokud se budou běžní lidé zajímat o lety do vesmíru a stát o technologický pokrok, tak na to budou muset reagovat politici, kteří rozhodují o tom, kam jdou jaké finance. Takže já tomuto stylu tleskám a doufám, že se SpaceX bude i nadále dařit nadchnout lidi, kteří se o vesmír a kosmonautiku dosud nezajímali.

Dá se říct, že Musk svým nadšením a někdy až trochu šíleným vizionářstvím nakazil veřejnost?

Doufám, že se tento "virus" bude šířit hodně rychle. Start Falconu Heavy ukázal, jak jsou lidé nadšení, že se po desítkách let v kosmonautice něco velkého děje. Naše generace nezažila program Apollo, neviděli jsme, jak se lidé prochází po Měsíci. Viděli jsme teleskopy, vozítko na Marsu i krásné snímky vesmíru. Ale chyběl tomu nějaký moment, kdy by jednomu každému člověku v té široké mase veřejnosti spadla čelist ohromením. A to, myslím, právě nastalo 6. února 2018 po startu Falconu Heavy.

Kdybychom opět použili tu sportovní terminologii, dá se říct, že SpaceX ukázal všem dalším "dobyvatelům vesmíru" záda a že jeho náskok je opravdu značný?

Určitě, nejen co se týče nosnosti rakety. Protože pokud jde o přistávání, tak tam je to vyloženě "o parník", to už je náskok několika let. To, co se jim teď povedlo s Falconem Heavy, mě v tom jedině utvrzuje.

Video: Celý záznam ze startu rakety Falcon Heavy