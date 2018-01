Opravdu Američanům spadla špionážní družice? Může jít o zastírací manévr, říká odborník

před 2 hodinami

Podle agenturních zpráv z minulého týdne Američané odepsali svou špionážní družici. Neoddělila se prý od rakety a satelit je poškozen či spadl do moře. Odborník na kosmonautiku Pavel Toufar však nabízí jiný pohled: zpráva o údajné zkáze tajné špionážní družice je nejlepší způsob, jak její činnost skutečně udržet v utajení.

Pozoruhodná zpráva přišla o akci, při které raketa Falcon 9 společnosti SpaceX měla na oběžnou dráhu vynést aparát s krycím jménem Zuma. Jednalo se o americkou špionážní družici, jež měla z oběžné dráhy shromažďovat informace.

Po pěti minutách letu SpaceX přestala o misi kvůli utajení zveřejňovat další informace. První odstavec agenturní zprávy ČTK zní: "Špionážní satelit, s nímž raketa Falcon v noci na pondělí odstartovala z amerického mysu Canaveral, nedosáhl stanovené oběžné dráhy a je ztracen. Novinářům to ve Washingtonu řekly informované zdroje, které si vzhledem k utajení mise přály zůstat v anonymitě." V posledním odstavci se pak píše: "Satelit se podle agentury Reuters neoddělil od druhého stupně rakety a je poškozen nebo spadl do moře. Američtí experti aparát 'odepsali'."

První, co člověka napadne, je, že to je tedy pořádné faux pas, nechat si spadnout zrovna tenhle úzkostlivě střežený satelit. A po další a další četbě téhle zprávy převládá pocit: není to celé nějaké divné? Zeptali jsme se proto známého propagátora kosmonautiky Pavla Toufara, jenž desítky let pečlivě sleduje a komentuje kosmonautické události.

"Položme si otázku, zda je družice, o níž vlastně vůbec nic nevíme, opravdu ztracená," přichází se zajímavou variantou. "Krátká zpráva sice uvedla, že se Zuma zřejmě neoddělila od horního stupně nosné rakety po navedení na oběžnou dráhu. A pak následovaly neoficiální zprávy, že řízený zánik posledního stupně rakety Falcon 9 pozorovaný nad Súdánem byl rovněž zánikem družice. Na vině prý byl adaptér a oddělovací mechanismus."

Ten údajně oproti běžným zvyklostem nedodal výrobce nosné rakety, společnost SpaceX, ale výrobce tajné družice, firma Northrop Grumman. Známý publicista upozorňuje i na další nesrovnalosti. Výrobce odmítl celou věc komentovat s tím, že k tomu nemá pověření od objednavatele. Nejasně se prý vyjádřila také mluvčí Pentagonu. Ani výkonná ředitelka společnosti SpaceX nebyla příliš sdílná. Pochválila však raketu Falcon 9, že během startu a vzletu pracovala naprosto spolehlivě.

Toufar dodává ještě další pozoruhodnost - na stránkách NORAD, což je společné sledovací středisko USA a Kanady, se ani tři dny po údajném neúspěšném vypuštění Zumy neobjevilo nic o zániku objektu s identifikačním označením 2018-001A.

"Prostě vše kolem objektu USA 280 Zuma je tajnější než tajné. Můžeme proto spekulovat, že objekt Zuma je například novou experimentální 'neviditelnou' družicí (přístroji těžko zjistitelnou - pozn. red.)," říká publicista Pavel Toufar a připomíná, že by to nebylo poprvé, co by Američané použili podobný trik.

Například v roce 1990 byla podle jeho slov z raketoplánu Atlantis vypuštěna vojenská fotografická družice. "Bylo tehdy oznámeno, že se rozpadla na několik kusů, což ale podle některých analytiků bylo pouze zastíracím manévrem, aby od Misty-1 s označením USA-53 ustoupila pozornost zejména Rusů." A stejně tomu bylo i v roce 1999 u družice Misty-2. I ta se údajně rozpadla.

"Zkrátka jednoduchou, ale účinnou metodou, jak provozovat kosmický objekt ve skutečně utajeném režimu, je s politováním a veřejně přiznat neúspěch s jeho vypuštěním, navíc nepřímo, přes prostředníky," glosuje to publicista.

Pochybnosti vyjádřil také prestižní internetový časopis The Verge, jenž se zabývá hloubkovými reportážemi ze světa vědy a kultury. Ten upozorňuje především na rozpor, kdy světová média přinesla zprávy o selhání rakety Falcon 9, zatímco lidé ze SpaceX říkají, že raketa fungovala po celou dobu správně a nic špatného se nestalo. "Publikované informace, které jsou v rozporu s tímto prohlášením, jsou nepravdivé," dodala ještě podle The Verge výkonná ředitelka SpaceX Gwynne Shotwellová s tím, že další informace nemůže sdělovat vzhledem k povaze mise.

V tomto případě člověka zákonitě napadá, zda by nebylo jednodušší utajit i samotný start přísně tajného vojenského objektu, pak by se totiž nemuselo mlžit s jeho údajným zničením. Jenže to podle Toufarových slov dost dobře nejde proto, aby nedošlo k nějaké "tragické záměně se startem mezikontinentální balistické rakety s aktivní hlavicí a k neméně tragické neuvážené odvetě". Nicméně pomlčí se o parametrech dráhy i hmotnosti, velikosti či tvaru objektu.

Dost možná mohly družici, pakliže by dále existovala a obíhala na orbitě, zachytit sledovací střediska v Rusku nebo Číně, ale ta by si zřejmě nechala informace pro sebe, protože by podle publicisty příliš odkryla karty svých technických schopností.

"Veřejnost tedy bude muset počkat na zprávy od zkušených amatérských lovců družic, zda se jim jako již mnohokrát v minulosti podaří utajovaný objekt USA 280 neboli Zuma najít a sledovat, pokud se skutečně stále nachází na oběžné dráze," říká popularizátor kosmonautiky Pavel Toufar.

Tajné družice jsou dnes ve vesmíru poměrně běžné. Provádějí podle jeho slov elektronickou špionáž, tedy odposlechy či optické a radarové sledování příslušných oblastí na Zemi. Tato činnost však může jít ještě dál. Podle Toufara je nutné počítat s variantou, že se část válečného konfliktu může přesunout na oběžnou dráhu kolem Země. Zde by pak nové druhy kosmických zbraní ničily protivníkovy komunikační družice, ale i další družicové systémy.

