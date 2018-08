| Foto: Volker Lannert / University of Bonn

Geniální matematik Peter Scholze na Univerzitě v Bonnu. | Foto: Volker Lannert / University of Bonn

Peter Scholze je usměvavý dlouhovlasý 31letý muž, který na univerzitě v Bonnu zapadá mezi studenty. Jenže už sedm let je profesorem a vyučuje zde. A také se letos stal ředitelem prestižního matematického institutu. Před pár dny navíc získal Fieldovu medaili, považovanou za matematickou obdobu Nobelovy ceny.

Peter Scholze je dlouhovlasý usměvavý mladý muž, kterého potkáte na Hausdorff Center for Mathematics na univerzitě v Bonnu, jak se v triku a džínách baví mezi studenty na chodbě či na obědě.

Není to jejich spolužák, ale zdejší profesor. Titul, na nějž mnozí vědci nedosáhnou vůbec a někteří až ve finále své kariéry, získal už ve 24 letech.

Dnes je mu 31 a nedávno se stal ředitelem prestižního Institutu Maxe Plancka pro matematiku. A před pár dny získal Fieldovu medaili, považovanou za matematickou "Nobelovku".

Udělili mu ji teprve jako druhému Němci v historii. Tím prvním byl v roce 1986 Gerd Faltings, shodou okolností Scholzeho vyučující na bonnské univerzitě. "Chodil jsem na jeho přednášky a nerozuměl vůbec ničemu. Zpětně ale musím říct, že mně to dalo hrozně moc," říká Peter v medailonku pro Mezinárodní kongres matematiků, který probíhá první týden v srpnu v Rio de Janeiru. Koná se podobně jako olympiáda jednou za čtyři roky a vždy zvolí držitele Fieldovy medaile.

Geniální matematik, jaký tu dlouho nebyl. Ve 24 letech se stal profesorem, nyní dostal "Nobelovku" | Video: International Mathematical Union | 03:43

Tentokrát prý bylo vše dávno jasné. Peter Scholze je podle mínění matematického světa natolik výjimečný, že by bylo s podivem, kdyby ocenění nezískal. Navzdory svému mládí bývá považován za největší současnou osobnost matematiky na světě a za génia, jaký se moc často nerodí.

Fieldova medaile možná není tak slavná jako Nobelova cena, ale svůj věhlas si od roku 1936 dávno vydobyla, a to nejen ve světě matematiky. Stačí si vzpomenout na film Dobrý Will Hunting z roku 1997, v němž fiktivní držitel Fieldovy medaile objeví v problémovém uklízeči geniálního matematika.

V paměti širší veřejnosti jistě zůstal i skutečný příběh z roku 2014. Tehdy prestižní ocenění získala Íránka Maryam Mirzakhaniová ze Stanfordovy univerzity. Íránská média se tehdy ráda pochlubila svou rodačkou, nicméně její fotky zfalšovala - dokreslila jí na hlavu šátek, který odmítá nosit.

Zásadním přínosem mladého německého génia je, zjednodušeně řečeno, propojení aritmetiky a geometrie, o němž dříve vědci neměli tušení. Podle odborníků, které cituje web Quantamagazine.org, Peter svými studiemi o teorii čísel a o prvočíslech zcela změnil pohled na to, čeho by lidé mohli v této oblasti dosáhnout, a našel most mezi těmito dvěma odlišnými obory.

Se svými studenty má přátelský vztah. "Chodím s nimi na obědy. Tady mohou bez obav položit třeba i hloupý dotaz, který se jim honí hlavou. Na hodinách jim často předestřu nějaký problém, k němuž jsem dospěl. Jejich podnětné úvahy často vedou k tomu, že se mi podaří s problémem pohnout," říká s úsměvem ve svém medailonku.

Peter Scholze se narodil v roce 1987 v Drážďanech. Dva roky před pádem Berlínské zdi, a tedy ještě v komunistické NDR. Od malička vyhrával matematické olympiády a matematiku začal na vysoké škole studovat v pouhých čtrnácti letech, spolu s gymnáziem. Bakaláře měl hotového za tři semestry, za další dva dokončil magisterské studium.

Jeho mozek myslí hodně napřed. "Často mám nějakou vágní vizi, ale to, na co přijdu, nedokážu říct slovy. Pak ale čtu na jiném papíru matematickou definici, klikne to a najednou nacházím ta pravá slova," popisuje génius své myšlení.

O další problémy a podněty nemá strach. "Matematika je nesmírně obrovské pole a každý z nás z něj zná jen kousíček. Stále je a bude dost problémů k řešení. Jeden vyřešíte a deset dalších se objeví."

Video: Děti se učí jen počítat a počítat. Ale to není matematika, říká Botlík