Nová metoda odhalování mrtvice? Dává lepší představu o toku krve i uzávěru tepen, říká oceněný lékař

před 19 minutami

Neurolog Ondřej Volný z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně dostal za své poznatky v polovině listopadu v Záhřebu ocenění Danubius Young Scientist Award určené pro vynikající mladé vědce. Přišel na to, že nová metoda zobrazení mozku pomůže rychleji odhalit mrtvici. "Díky této metodě zobrazení získáváme lepší představu o toku krve a o uložení uzávěru mozkové tepny," říká v rozhovoru. Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě, ročně postihne 17 milionů lidí a třetina z nich zemře. Lékaři znají efektivní léčbu, ale pacient se jí musí dočkat včas, jinak mu hrozí úmrtí nebo trvalé následky.

Mohl byste laické veřejnosti vysvětlit, v čem spočívá metoda "multifázické CT angiografie", za níž jste v polovině listopadu dostal prestižní cenu? A v čem je jiná než ta dosavadní?

Jedná se o zobrazení mozkových cév a cirkulace v třech fázích, tedy dynamicky, které lze změnou protokolu CT přístroje nastavit na kterémkoliv CT přístroji. Díky této metodě zobrazení získáváme lepší představu o toku krve a o uložení uzávěru mozkové tepny, například o jeho délce.

Jaké jsou její další výhody?

Ukazuje se, že je tato metoda přínosnější i pro lékaře s nižší úrovní zkušeností v zobrazení mozku a mozkových cév u pacientů s cévní mozkovou příhodou - jinými slovy, že po krátkém úvodu do CT angiografie, jsou schopni přesněji "hledat" uzávěr mozkových tepen.



Cévní mozková příhoda je druhá nejčastější příčina úmrtí, přesto takto přesná diagnostika byla vyvinuta až nedávno a vy jste byl u toho. Jak se vám to podařilo?

Tato metoda byla vytvořena na pracovišti Calgary Stroke Program. Já jsem měl to štěstí v Calgary působit jako mladý lékař-neurolog a klinický výzkumník. De facto jsem stál u zrodu této metody a naskytla se mi příležitost metodu přivézt do Brna a po několika měsících ji ve spolupráci s lékaři Kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny zavést do běžné klinické praxe. Využili jsme ji už u několika set pacientů. Náš výzkum byl poté zaměřen na přínosy této metody pro klinickou praxi a zlepšení diagnostiky cévní mozkové příhody.

CT angiografie (CTA) Kontrastní rentgenové vyšetření cév pomocí počítačové tomografie. Využívá se hlavně při podezření na porušení stěny tepen, zúžení nebo rozšíření. Díky kontrastní látce, aplikované pacientovi do žíly, se na monitoru zobrazí průběh cév a lékař může ihned popisovat jejich případnou patologii.

Jak se tedy tato metoda osvědčuje v praxi?

Metodu využíváme v každodenní praxi již od roku 2014. Pokud je do naší nemocnice přivezen pacient s podezřením na cévní mozkovou příhodu, tak je multifázická CTA provedena u každého z nich. Metoda se nám v klinické praxi osvědčuje. Naši radiologové jsou s "obrázky" spokojeni a dle zpětné vazby od nich vím, že jim častokrát pomáhá v "hledání" uzávěru mozkové tepny.

Jak dopadl váš výzkum, zaměřený na přínos metody?

Při provádění naší studie, kdy jsme metodu srovnávali s klasickou jednofázovou CTA, se všichni zapojení lékaři, tedy deset neurologů a deset radiologů, vyjádřili pozitivně, tedy že se jim s multifázickou CTA pracovalo lépe a že pro ně bylo, po krátkém uvedení do nové metody, snazší odhalit uzávěr, neboli trombus. Navíc někteří ze zapojených lékařů v době, kdy hodnotili snímky, prakticky neměli zkušenosti z hodnocení CT angiografie a uzávěrů mozkových tepen u akutní cévní mozkové příhody.