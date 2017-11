před 29 minutami

Americký úřad pro potraviny a léčiva schválil první digitální pilulku v historii. "Abilify MyCite" obsahuje senzor, který nahlásí přes speciální náplast na těle, že prošel zažívacím traktem. Náplast přenáší informace do mobilní aplikace, takže na chytrém telefonu může vše kontrolovat i ošetřující lékař. Lék je určen pro lidi se schizofrenií, maniodepresivní psychózou či depresí. List The New York Times hovoří o "velkém bratrovi v medicíně". Tento "mikrodozorce" však může podle listu ušetřit americkému zdravotnictví až sto miliard ročně. Stav pacientů, kteří neberou řádně své léky, se totiž zhoršuje, stojí další nemalé peníze a často si vyžádá nákladnou hospitalizaci.

autor: hrz

