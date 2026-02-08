Varovné signály, které možná přehlížíte: únava, zimomřivost a tmavší moč nejsou zimní klasika

Zima dává tělu zabrat – a ledviny to často pocítí jako první. Chlad, kratší dny a vyšší nároky na regeneraci jdou ruku v ruce se stresem a nedostatkem spánku. Právě v tomto období proto stojí za to zbystřit a vnímat signály, které nám močový systém vysílá. Podle odborníků může včasná pozornost a cílená péče předejít potížím, které se jinak ozvou až ve chvíli, kdy už tělo brzdí únavou nebo bolestí.
V zimě bývá moč koncentrovanější a ledviny jsou zatížené více než v jiných obdobích roku. „Tělo investuje energii do udržení tepla a regenerace, zatímco moderní životní styl – stres, nedostatek spánku a rychlé jídlo ledviny dál vyčerpává. Projevit se to může chronickou únavou, častým močením, dokonce poruchami spánku,“ upozorňuje Kamila Horníčková, odbornice na přírodní medicínu ze serveru Lékárna.cz.
Právě zimní měsíce jsou podle ní ideální dobou sledovat zdraví ledvin a močových cest o něco pozorněji než obvykle.
Jedním z nástrojů, jak získat jasnější přehled o tom, v jaké kondici ledviny jsou, je laboratorní vyšetření. To dokáže včas odhalit například infekce močových cest, ledvinové kameny nebo i chronické onemocnění ledvin. Testy poskytují důležité informace o funkci ledvin i celkovém stavu močového systému a mohou pomoci problémům předejít dřív, než se naplno rozvinou.
Signálů, které bychom neměli přehlížet, je podle odbornice celá řada. „Zimomřivost, otoky kotníků či víček, časté močení nebo naopak pocit neúplného vyprazdňování, stejně jako tmavší moč nebo bolesti zad v bederní oblasti – to všechno jsou signály, které bychom neměli přehlížet. U některých lidí se přidávají i problémy se spánkem, zvýšený krevní tlak nebo nižší odolnost vůči stresu,“ dodává Horníčková. Pokud tyto potíže přetrvávají delší dobu, je podle ní na místě nechat si zkontrolovat funkci ledvin pomocí laboratorního vyšetření.
Správná strava je základ
Zvláštní pozornost by měli ledvinám věnovat lidé po čtyřicítce. Právě v tomto věku podle lékárnice přirozeně klesá hormonální pružnost organismu a oslabení ledvin se objevuje častěji. To, co tělo dříve zvládalo bez větších potíží, může najednou vést k únavě, zadržování vody nebo horšímu zvládání stresu.
Vedle vyšetření hraje roli i každodenní péče. V zimě doporučuje Horníčková cílenou podporu prostřednictvím vhodných doplňků stravy. „V zimním období se osvědčují adaptogeny jako reishi pro regeneraci, cordyceps pro fyzickou odolnost a ashwagandha pro psychickou rovnováhu. Všechny tyto přírodní látky jsou dostupné ve formě doplňků stravy,“ uvádí. Ledvinám podle ní prospívá také teplá, výživná a snadno stravitelná strava, která organismus zbytečně nezatěžuje.
Zimní jídelníček by měl stavět na vývarech – masových i zeleninových – dušené kořenové zelenině, jako je mrkev, petržel nebo celer. Dále pak na luštěninách, teplých obilovinách a kvalitních tucích v podobě olivového oleje, avokáda nebo ořechů. Důležitou roli hraje i koření: zázvor podporuje cirkulaci, skořice stabilizuje hladinu cukru, kardamom prospívá trávení a kurkuma působí protizánětlivě.
Místo studených nápojů doporučuje farmaceutka teplou vodu po ránu, zázvorový či heřmánkový čaj během dne a večer nápoje bez kofeinu. Základem každého dne by podle ní měla být teplá snídaně. Ledviny tak získají dostatek energie na celý den.
Zdroj: Lékárna.cz
