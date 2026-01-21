„Vezmi si čepici, nebo onemocníš.“ Tuhle větu slyšel snad každý – a většina z nás jí i uvěřila. Jakmile klesnou teploty, automaticky spojujeme chlad s rýmou, kašlem a chřipkou. Ale co když je celý tento zakořeněný strach z prochladnutí jen poloviční pravdou?
Moderní výzkumy ukazují, že chladné počasí samo o sobě nemoc nezpůsobuje. Přesto ale existuje důvod, proč se nachlazení a chřipka objevují právě v zimě. A ten je mnohem zajímavější než pouhé „zapomněl jsem si bundu“.
Nachlazení, chřipku i další respirační onemocnění způsobují viry, nikoli studený vzduch. A mezi nejčastější patří rhinoviry (běžné nachlazení) či viry chřipky. Ty se šíří kapénkami při kašli, kýchání, mluvení nebo dotykem kontaminovaných povrchů – bez ohledu na to, kolik je venku stupňů.
Co to tedy znamená? Že když vyjdete ven bez kabátu, tak se automaticky nenakazíte – pokud by v okolí nebyly žádné viry, neměli byste z čeho onemocnět.
Proč ale v zimě marodíme častěji?
Přestože chlad nemoc přímo nezpůsobuje, vytváří ideální podmínky pro šíření virů. A právě tady se skrývá klíč k celé záhadě.
Viry milují chladný a suchý vzduch – laboratorní i environmentální studie ukazují, že mnoho respiračních virů, včetně chřipkových virů a koronavirů, přežívá déle a zůstává infekčních déle právě v chladném a suchém prostředí. Suchý vzduch navíc způsobuje, že drobné kapénky vydechované lidmi se rychle odpařují a mění na menší částice, které zůstávají déle ve vzduchu.
A to zvyšuje pravděpodobnost, že je někdo další vdechne. Zimní vzduch – a zejména vytápěné interiéry – pak vysušují sliznice v nose a krku. Přitom právě hlen hraje klíčovou roli: zachytává viry a pomáhá je odvádět ven z dýchacích cest. Když sliznice vyschnou, viry tak mají mnohem snazší cestu k infekci buněk.
V zimě navíc trávíme většinu času uvnitř - přirozeně se přesouváme do interiérů, třeba kanceláří, obchodů, MHD nebo domácností. A v přeplněných a špatně větraných prostorech se virové částice hromadí snadno. Blízký kontakt + málo čerstvého vzduchu = ideální scénář pro šíření infekcí.
Takže… má smysl se teple oblékat?
Ano – ale z jiného důvodu, než si možná myslíte. Teplé oblečení pomáhá udržovat správné prokrvení, snižuje stres organismu a podporuje optimální fungování obranných mechanismů.
Nechrání vás ale přímo před viry. Chrání vás nepřímo tím, že pomáhá tělu fungovat v lepších podmínkách.
Jak se v zimě chránit před nemocemi
Vědecké poznatky ukazují, že účinná prevence nestojí na strachu z chladu, ale na praktických krocích:
Pravidelně větrejte a udržujte přiměřenou vlhkost vzduchu
Myjte si ruce a omezujte kontakt s nemocnými
Podporujte imunitu – pohybem, spánkem, vyváženou stravou
Dbejte na dostatek vitaminu D, zejména v zimě
Zvažte očkování proti chřipce
Mýtus, který je načase opustit
I když chladné počasí a nemoci spolu skutečně souvisejí, zima sama o sobě infekci nezpůsobuje. Funguje spíš jako zesilovač rizika, který pomáhá virům přežívat, šířit se a překonávat oslabenou obranu těla.
Pochopení tohoto rozdílu nám umožňuje chránit se chytřeji – a zbavit se jednoho z nejrozšířenějších zdravotních mýtů vůbec. Takže až příště vyrazíte ven bez čepice, nemusíte se bát nachlazení. Mnohem důležitější je, s kým jste byli předtím v místnosti a jestli jste si umyli ruce.
Zdroj: Science Alert, Science Focus, City MD
