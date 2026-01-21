Přeskočit na obsah
Způsobuje zima nachlazení? Vědci bourají mýtus, kterému věříme od dětství

Nikola Bernard

„Vezmi si čepici, nebo onemocníš.“ Tuhle větu slyšel snad každý – a většina z nás jí i uvěřila. Jakmile klesnou teploty, automaticky spojujeme chlad s rýmou, kašlem a chřipkou. Ale co když je celý tento zakořeněný strach z prochladnutí jen poloviční pravdou?

Woman,Holds,Umbrella,While,Clearing,Her,Nose,Due,To,Winter
Vědecké poznatky ukazují, že účinná prevence nestojí na strachu z chladu, ale na praktických krocích.Foto: Shutterstock
Moderní výzkumy ukazují, že chladné počasí samo o sobě nemoc nezpůsobuje. Přesto ale existuje důvod, proč se nachlazení a chřipka objevují právě v zimě. A ten je mnohem zajímavější než pouhé „zapomněl jsem si bundu“.

Nachlazení, chřipku i další respirační onemocnění způsobují viry, nikoli studený vzduch. A mezi nejčastější patří rhinoviry (běžné nachlazení) či viry chřipky. Ty se šíří kapénkami při kašli, kýchání, mluvení nebo dotykem kontaminovaných povrchů – bez ohledu na to, kolik je venku stupňů.

Co to tedy znamená? Že když vyjdete ven bez kabátu, tak se automaticky nenakazíte – pokud by v okolí nebyly žádné viry, neměli byste z čeho onemocnět.

Proč ale v zimě marodíme častěji?

Přestože chlad nemoc přímo nezpůsobuje, vytváří ideální podmínky pro šíření virů. A právě tady se skrývá klíč k celé záhadě.

Viry milují chladný a suchý vzduch – laboratorní i environmentální studie ukazují, že mnoho respiračních virů, včetně chřipkových virů a koronavirů, přežívá déle a zůstává infekčních déle právě v chladném a suchém prostředí. Suchý vzduch navíc způsobuje, že drobné kapénky vydechované lidmi se rychle odpařují a mění na menší částice, které zůstávají déle ve vzduchu.

A to zvyšuje pravděpodobnost, že je někdo další vdechne. Zimní vzduch – a zejména vytápěné interiéry – pak vysušují sliznice v nose a krku. Přitom právě hlen hraje klíčovou roli: zachytává viry a pomáhá je odvádět ven z dýchacích cest. Když sliznice vyschnou, viry tak mají mnohem snazší cestu k infekci buněk.

V zimě navíc trávíme většinu času uvnitř - přirozeně se přesouváme do interiérů, třeba kanceláří, obchodů, MHD nebo domácností. A v přeplněných a špatně větraných prostorech se virové částice hromadí snadno. Blízký kontakt + málo čerstvého vzduchu = ideální scénář pro šíření infekcí.

Takže… má smysl se teple oblékat?

Ano – ale z jiného důvodu, než si možná myslíte. Teplé oblečení pomáhá udržovat správné prokrvení, snižuje stres organismu a podporuje optimální fungování obranných mechanismů.

Nechrání vás ale přímo před viry. Chrání vás nepřímo tím, že pomáhá tělu fungovat v lepších podmínkách.

Jak se v zimě chránit před nemocemi

Vědecké poznatky ukazují, že účinná prevence nestojí na strachu z chladu, ale na praktických krocích:

  • Pravidelně větrejte a udržujte přiměřenou vlhkost vzduchu

  • Myjte si ruce a omezujte kontakt s nemocnými

  • Podporujte imunitu – pohybem, spánkem, vyváženou stravou

  • Dbejte na dostatek vitaminu D, zejména v zimě

  • Zvažte očkování proti chřipce

Mýtus, který je načase opustit

I když chladné počasí a nemoci spolu skutečně souvisejí, zima sama o sobě infekci nezpůsobuje. Funguje spíš jako zesilovač rizika, který pomáhá virům přežívat, šířit se a překonávat oslabenou obranu těla.

Pochopení tohoto rozdílu nám umožňuje chránit se chytřeji – a zbavit se jednoho z nejrozšířenějších zdravotních mýtů vůbec. Takže až příště vyrazíte ven bez čepice, nemusíte se bát nachlazení. Mnohem důležitější je, s kým jste byli předtím v místnosti a jestli jste si umyli ruce.

Video: DVTV

Zdroj: Science Alert, Science Focus, City MD

EU lawmakers vote on whether to refer EU-Mercosur trade agreement to CJEU, in Strasbourg
EU lawmakers vote on whether to refer EU-Mercosur trade agreement to CJEU, in Strasbourg
EU lawmakers vote on whether to refer EU-Mercosur trade agreement to CJEU, in Strasbourg

Europarlament poslal kontroverzní pakt s Latinoameričany k ledu. Prošetří ho soud

Evropský parlament schválil ve středu návrh, aby obchodní dohodu s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se Soudní dvůr k úmluvě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise rozhodnutí parlamentu lituje.

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po jednání
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po jednání
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po jednání

ŽIVĚTrump oznámil, že se ve čtvrtek setká se Zelenským, chce konec krveprolití

Americký prezident Donald Trump ve středu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu oznámil, že by se ve čtvrtek ve švýcarském městě měl setkat s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Předtím v projevu na WEF tvrdil, že schůzku plánuje na dnešek, Zelenskyj však ve středu v Davosu není, potvrdila kancelář ukrajinského prezidenta.

Černobyl-radioaktivita u reaktoru 4
Černobyl-radioaktivita u reaktoru 4
Černobyl-radioaktivita u reaktoru 4

Černobyl v ohrožení. Rusko elektrárnu odstřihlo, chystá se ještě horší věc

Rozsáhlé ruské útoky na ukrajinskou energetiku zasáhly i infrastrukturu klíčovou pro jadernou bezpečnost. Černobylská elektrárna přišla o veškeré externí napájení, výpadky se dotkly také přenosových vedení k dalším jaderným zdrojům. Situaci zhoršují silné mrazy a hrozba dalších úderů, Ukrajina žádá naléhavou pomoc v energetice i protivzdušné obraně.

Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚČást poslanců chce omezit ústavní pravomoc prezidenta při jmenování ministrů

Někteří vládní poslanci chtějí diskutovat o omezení pravomocí prezidenta při jmenování ministrů úpravou ústavy. Uvedla to ve středu večer televize Nova, podle které o tom poslanci mluvili na jednání ústavně-právního výboru Sněmovny. Důvodem je nynější situace, kdy prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.

