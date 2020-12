Válečného veterána devět let pronásledovaly noční můry. Pomohla mu až synova aplikace

Američan Patrick Skluzacek se po návratu z vojenské mise v Iráku nemohl zbavit nočních můr. Nespavost řešil alkoholem a prášky, dlouhé roky bojoval se závislostí a pomohla mu až aplikace pro chytré hodinky, kterou na vysoké škole vyvinul jeho syn.

Patrick Skluzacek sloužil v americké armádě 22 let, do důchodu odešel v roce 2012. O šest let dřív ho poslali do Iráku, kde 12 měsíců velel konvoji a řídil dodávky paliva do Fallúdži a Ramádí, které tehdy byly hlavními centry irácké vzpoury. Když se z mise vrátil, čekal ho měsíc volna plný oslav s rodinou a s přáteli.

Ve stejné době ho ale začaly pronásledovat noční můry, ve kterých se mu připomínaly hrůzné výjevy z války. "Probouzel jsem se zalitý potem a mlátil jsem všude kolem sebe. Ty sny byly opravdu příšerné, neuvěřitelně živé a armádní lékaři na ně neměli žádný účinný lék. Bál jsem se znovu zavřít oči," popsal Skluzacek pro zpravodajský web stanice CNN.

Změny v otcově chování si všiml i 27letý syn Tyler. "Bylo mi 13, když se táta vrátil z Iráku, a viděl jsem, že je to najednou úplně jiný člověk. Býval aktivní a šťastný, ale pak se začal propadat do deprese a letargie, choval se podrážděně a hlavně nespal. Bylo těžké té proměně přihlížet," svěřil se Tyler.

Patrick Skluzacek se po návratu z Iráku potýkal s posttraumatickou stresovou poruchou a jediným řešením, jak se v klidu vyspat, se pro něj stal alkohol, který navíc začal míchat s nejrůznějšími prášky. "Pil jsem stále víc. Když jsem se vzbudil ve tři ráno, řešil jsem to automaticky sklenkou alkoholu a rychle jsem tomu propadl. Dopadlo to tak, že jsem postupně ztratil práci, manželku i domov," prozradil Skluzacek.

Hodinky zavibrují a já zas spokojeně chrápu

Zlých snů se Američanovi podařilo zbavit až po devíti letech. Jeho syn tehdy vyvinul aplikaci využívající smartphone v kombinaci s chytrými hodinkami. Aplikace s názvem NightWare člověku během spánku měří srdeční tep a pohyby těla a na základě toho dokáže určit, jestli zrovna nemá noční můru. Pokud zjistí, že ano, dá chytrým hodinkám povel, aby pomocí jemných vibrací spícího ze zlého snu vysvobodily.

Tyler Skluzacek aplikaci vytvořil v rámci své absolventské práce na minnesotské vysoké škole Macalester College a letos v listopadu mu ji oficiálně schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. To znamená, že NightWare budou moci na předpis psychiatra využívat všichni pacienti trpící podobnými problémy jako Tylerův otec.

"Ta aplikace mi doslova změnila život. Všechny moje problémy postupně zmizely. Líp se mi spí, vrátila se mi chuť k jídlu a zase jsem přibral. Moje žena říká, že když se teď v noci začnu vrtět, tak mi hned zavibrují hodinky a já po chvíli zase spokojeně chrápu," přiblížil válečný veterán s tím, že se nakonec dostal i ze závislosti na alkoholu a prášcích.

"Hřeje mě u srdce, že to takhle dopadlo. S tátou jsme toho nikdy neměli moc společného. Jeho bavily závody s trucky a já jsem byl podivín, který hrál na housle. Všechno, co se za poslední roky odehrálo, nás ale sblížilo. Nedá se popsat, jak úžasný pocit člověk má, když může pomoct svým nejbližším," dodal Tyler Skluzacek.

