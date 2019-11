V Londýně odhalili Banksyho graffiti z roku 2008. Schovávalo se pod stavebním lešením

Na zdi v londýnské čtvrti Notting Hill objevili další dílo britského street artového umělce Banksyho. Nástěnná malba známá pod názvem Graffiti Painter (Malíř graffiti) byla dlouho skrytá pod plakáty a lešením.

Dílo tajemného Brita s největší pravděpodobností vyobrazuje španělského malíře Diega Velázqueze s paletou a stojanem, jak štětcem maluje rudý nápis Banksy. Graffiti se nachází na rohu ulic Acklam Road a Portbello Road a vzniklo už v roce 2008.

Poté co budovu koupila developerská společnost Enstar Capital, aby ji renovovala do luxusních bytových prostorů, se ovšem Banksyho obraz na několik let vytratil. Informoval o tom britský deník Standard.

Developer si však nástěnné malby cení. "Je to moc hezké dílo, které budově dodává přidanou hodnotu a autentický duch Londýna," uvedl pro agenturu Reuters výkonný ředitel firmy Enstar Capital Simon Lyons.

"Banksyho graffiti bylo koneckonců jedním z důvodů, proč jsem budovu koupil. Dodávalo jí to ikonický rozměr. Ceny za Banksyho díla mi přijdou přemrštěné, ale do jisté míry jsem jeho fanoušek," dodal Lyons.

Jeho společnost původně uvažovala nad tím, že Banksyho malbu přesune, což se ale ve finále ukázalo být příliš riskantní. V současnosti tedy obraz zůstává na původním místě, chrání ho sklo a v noci je osvětlený. Za byt v budově podle Lyonse zájemci zaplatí minimálně 950 tisíc liber (28 milionů korun).