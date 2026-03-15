Uvnitř hotelu se stromem. Slavná Viktoria Luise chátrá, vdova teď bojuje za manželův sen

V samém srdci německého Harzu, jen pár kroků od slavného dřevěného kostela, stojí dům, který jako by vypadl z pohádek bratří Grimmů. Hotel Viktoria Luise. Dříve chlouba lázeňského městečka Hahnenklee, dnes magnet pro urbexery z celé Evropy.
Hotel Viktoria Luise leží u rušné cesty a zvědavé pohledy turistů neustále skenují jeho fasádu. Pohybovat se v přízemí je pro nás „průzkumníky“ riskantní. Musíme vystihnout chvilku, kdy se nikdo nedívá, a rychle zmizet za rohem. Od dvojice fotografů, kteří právě opouštějí budovu, dostáváme echo, že „vzduch je čistý“.
Procházíme labyrintem sklepů, na jejichž konci nás schodiště vyplivne přímo v srdci budovy. Naskytne se nám pohled, který bere dech. Právě začíná zlatá hodinka a nízké slunce barví dřevěný interiér restaurace do neuvěřitelných odstínů. A tam stojí on – legendární strom, kvůli kterému sem jezdí lidé z celého světa. Je téměř netknutý, tichý svědek úpadku i krásy. Kvapem fotím, vím, že tohle světlo je dar, který trvá jen pár minut.
Jakmile slunce zapadne, hotel pohltí šero. Okna jsou zakrytá transparenty a bujnou vegetací. Svítit baterkou si nedovolíme, riziko prozrazení je příliš vysoké. Pokoje v patrech procházíme jen zběžně. Je vidět, že do stavby zatéká a každý rok je znát. Budova je opuštěná od roku 2008, ale její historie sahá mnohem dál.
Lázeňská perla
Viktoria Luise byla postavena v roce 1910 jako „první dům na náměstí“. Díky bohatě zdobené dřevěné fasádě a poloze u jezera Kranichsee, přímo naproti slavnému skandinávskému kostelu (Stabkirche), patřila k nejvyhledávanějším adresám regionu. Desetiletí se tu střídali majitelé, elegance pomalu vyprchávala a hrdá budova začala chátrat.
Zlom měl přijít v roce 2017. Obchodník Fred Kiesewetter tehdy v troskách neviděl jen sutiny, ale obrovský potenciál. Spolu se svou ženou Ninou Meryam se do hotelu zamilovali. Fred měl jasnou vizi: neudělat z něj neosobní resort, ale otevřený, cenově dostupný dům pro rodiny a přátele. Plánoval bar s osobním názvem „Fred 50th“ – malý detail v rámci velkého snu.
Smrt a boj proti bagrům
Rok 2020 však přinesl krutý zvrat. Rutinní vyšetření, těžká diagnóza a náhlý konec všech plánů. Fred zemřel 18. března 2022. Jeho manželka Nina zůstala sama se dvěma syny, dědickou daní a tlakem na prodej objektu.
Mnozí očekávali, že Nina hotel prodá investorům. Neměli zájem o budovu, ale o lukrativní pozemek. Nina se však rozhodla pro nečekaný krok. Fredův sen nenechá zaniknout.
Dnes rodina stále odmítá nabídky na demolici. Historická dřevěná fasáda čeká na obnovu. Cílem je zachovat hotel jako živé místo s duší. Aktuálně se vybírají prostředky na rekonstrukci, která už v loňském roce opatrně začala.
Zdroj: autorský text
