Starosta v Itálii rozprodával na internetu celou vesnici, na kampaň nachytal média

Poutní místo, lavičky, a dokonce i úřad si mohli lidé koupit od starosty malé vesnice na severu Itálie. Vedení radnice tvrdilo, že malebnému Esino Lariu hrozí vylidnění, a tak úřad prodával vše, co vesnici patří. Ukázalo se však, že šlo jen o marketingovou kampaň.

Starosta Pietro Pensa si s vylidněním své vesnice dlouho nelámal hlavu. Na stránkách s logem úřadu se rozhodl prodat vše, co bylo v majetku obce. Značení ulic si tak lidé mohli koupit za v přepočtu 32 tisíc, lavičku za sedm tisíc a celou radnici za pět milionů korun. Poutní místo ve vsi bylo ze všech nejdražší, zájemce by zaplatil asi 15 milionů korun.

Nabídka se brzy objevila v nejčtenějších italských denících. Starosta prodej obhajoval tím, že nemá prostředky, s kterými by mohl přilákat nové obyvatele. "Bohužel nemůžeme čelit problému, který je větší než my, … proto jsem se rozhodl, že prodám ikony naší vesnice," cituje Pietra Pensu deník The Guardian.

Reklama na prodej vesnice obletěla celou Itálii a oslovila potenciální kupce. Ti se však v den, kdy měl být na stránkách spuštěn prodej, neshledali s úspěchem. Místo nemovitosti jim na webu vyskočil nápis určený pro sdílení: "Byla to jen falešná zpráva."

Média brzy zjistila, že vesnice Esino Lario s vylidněním neměla žádný velký problém. Z celkových 745 lidí jich na přelomu tisíciletí odešlo jen velmi málo. Celá kampaň byla objasněna na tiskové konferenci v Miláně, kde se novináři dozvěděli, že za falešnou zprávou stojí PR agentura, která se specializuje na problematiku odlehlých vesnic.

Firma spojila síly se starostou, aby upozornila na obce, které kvůli nedostatku obyvatel bojují o záchranu. Kampaň navíc měla oslovit novináře a představit jim nový strategický plán, který by měl vrátit život do vesniček duchů.

Národní koordinátor Massimo Casteli řekl, že podporuje nezvyklý přístup PR agentury. "Jako představitelé asociace se snažíme na demografické rozdíly v určitých oblastech upozorňovat už dlouho, média na to ale neslyší, reagují jen v případě, když se někde prodává dům za jedno euro," řekl Casteli deníku The Guardian. "Tady nejde o krokodýlí pláč, protože vesnice vylidněním skutečně trpí, a to především kvůli tomu, že v nich chybí občanská vybavenost, práce a doprava," dodal.

Statistiky dokazují, že od roku 1990 přibyly v Itálii čtyři miliony obyvatel, vesnice se ale vylidňují. Trend migrace do měst se má během následující dekády ještě zrychlit.

Některé úřady už začaly lákat potenciální obyvatele na domy za jedno euro. Příkladem může být Sicílie, kde vedení vesnice Sambuca rozprodalo opuštěné domy během několika dnů. Podobné projekty byly také v Ollolai na Sardinii, v Casoli ve střední Itálii a v Borgomezzavalle na severu.

