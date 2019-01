Nemůžete si dovolit byt v Česku? Malebné městečko v Itálii ho prodává za 25 korun

Potřebujete během zimy dobít baterky? Na jihu Itálie prodávají domy, které stojí méně než espreso. Městečko tak bojuje s odlivem obyvatel a rozpadajícími se nemovitostmi. K dispozici jsou desítky bytů.

Sicilská Sambuca leží na kopci asi hodinku cesty autem od Palerma a 20 kilometrů od moře. Navzdory malebné krajině a poklidné atmosféře se městečko vylidňuje. Zastupitelé se proto rozhodli k nezvyklému kroku, dávají do prodeje desítky bytů za pouhé jedno euro (v přečtu zhruba 25 korun).

Sambuca totiž nechce skončit jako okolní vesnice, ze kterých se stávají místa duchů s opuštěnými, rozpadajícími se domy. Slibuje si, že touto nabídkou se dostane do velkých médií a upozorní na svoji zoufalou situaci.

První krok se podařil, o svérázné akci sicilské obce píše například zpravodajský web americké stanice CNN.

Sambuca přitom není prvním městem, které dává do prodeje nemovitosti za kuriózně nízké peníze. Politici však tvrdí, že nejde jako v ostatních případech o mediální tah, ale o reálnou nabídku. Radnice vlastní všechny nabízené byty. "Nejsme jen zprostředkovateli mezi zájemci a prodejci. Jestli dům chcete, je váš," říká Giuseppe Cacioppo, místostarosta města a poradce pro turistický ruch.

I tak je tu ale háček. Noví majitelé sicilských bytů se koupí zavážou k tomu, že do rozpadajících se bytů investují během tří let minimálně 15 tisíc euro (v přepočtu asi 383 tisíc korun). Nemovitosti přitom mají rozlohu od 40 do 150 metrů čtverečních, spodní hranice částky se tak týká především malometrážních bytů. Radnice si od nových obyvatel zároveň vybere kauci pět tisíc eur, kterou majitelům vrátí po dokončení rekonstrukce.

Zástupci Sambucy věří, že i tak kupci nebudou zklamaní. "Je to tu zemský ráj, krásná příroda, bohatá historie, kolem jsou nádherné pláže, lesy i hory. Ideální útočiště a místo, kde si odpočinete," říká Giuseppe Cacioppo.

Prvních deset bytů už má nové vlastníky, ostatní na ně zatím čekají, ale jsou ve velmi špatném stavu a potřebují rozsáhlou rekonstrukci. "Kontaktují nás Švýcaři, Francouzi i Španělé," tvrdí Cacioppo a doufá, že noví majitelé vdechnou skomírající sicilské obci druhý život.

Jedním z nich je například Susanna Heinsonová z Německa, která momentálně svůj nový domov renovuje. "Už se nemůžu dočkat, až v Sambuce strávím příští léto. Je to skvělé místo, lidé jsou tu přátelští a otevření, jsou tu dobré restaurace i vinotéky," dodává.

