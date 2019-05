Městečko v Itálii nabídlo byty za euro, bálo se vylidnění. Ozvaly se statisíce lidí

Podívejte se, jak to v městečku vypadá. | Video: Comune di Sambuca di Sicilia | 02:22

Malebné sicilské městečko Sambuca v lednu vyhlásilo, že prodává opuštěné domy za vyvolávací cenu jedno euro. O domy na jihu Itálie projevily zájem stovky tisíc lidí z celého světa, včetně Panamy nebo Spojených arabských emirátů. Magistrát Sambuky nyní prodal první šestnáctku objektů, ten nejlevnější vyšel v přepočtu na 26 tisíc korun.

Sicilské městečko leží na kopci asi hodinku cesty autem od Palerma a 20 kilometrů od moře. Navzdory malebné krajině a poklidné atmosféře se však Sambuca začala vylidňovat, a zastupitelé se proto rozhodli dát k prodeji desítky domů a bytů za symbolické euro, tedy zhruba 26 korun.

"Pokud účastníci aukce nevydraží nemovitost za víc, prodáme ji za cenu croissantu," nechal se v lednu slyšet místostarosta Giuseppe Cacioppo. Zpráva o prodeji se však rychle rozšířila do celého světa a magistrátu se začali ozývat lidé od Velké Británie až po Austrálii.

"Pár týdnů po oznámení jsme dostali téměř sto tisíc e-mailů od potenciálních kupců s tím, že sedají na první letecký spoj na Sicílii," citoval jej britský deník The Guardian. Přímo do Sambuky dorazili zájemci z Velké Británie, Spojených arabských emirátů, Ruska nebo Panamy.

Nemovitosti od 26 tisíc korun

Tento týden starosta městečka oznámil, že prodali první šestnáctku nemovitostí. Nejlevnější stála tisíc eur (v přepočtu zhruba 26 tisíc korun), nejdražší pak vyšla na 25 tisíc eur (zhruba 650 tisíc korun). Novými obyvateli Sicílie se tak staly britské, ruské, chilské nebo izraelské rodiny.

Další padesátka nemovitostí byla prodána soukromým kupcům ze zahraničí. "Nečekali jsme, že budeme tak úspěšní. Je to mimořádné. Prodejem soukromých a městských nemovitostí jsme získali investici v celkové výši milion eur. Pro malé městečko, jako je to naše, je to skutečný poklad," dodal starosta.

Sambuca se se svým nápadem dostala i do televize. Stanice Discovery Channel se rozhodla jeden z domů koupit herci Lorrainu Braccovi, jenž bude natáčet reportáže o sambucké strategii na záchranu města před vylidněním.

Noví majitelé se však museli zavázat k tomu, že do rozpadajících se domů a bytů během tří let investují minimálně 15 tisíc eur (v přepočtu zhruba 390 tisíc korun).

Nemovitosti přitom mají rozlohu od 40 do 150 metrů čtverečních, spodní hranice částky se tak týká především malometrážních bytů. Radnice si od nových obyvatel zároveň vybere kauci pět tisíc eur, kterou majitelům vrátí po dokončení rekonstrukce.

Sicilské městečko kdysi mělo devět tisíc obyvatel, v posledních letech však jejich počet klesl na polovinu. Na vině byla industrializace zemědělství a odchod místních farmářů. Podobná situace přitom hrozí i dalším městům po celé Itálii. Stejně jako Sambuca se tak rozhodla prodávat opuštěné domy a byty za cenu espresa, aby se nakonec nestala městy duchů.