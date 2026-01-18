Po panence s Downovým syndromem a s diabetem 1. typu nyní firma Mattel uvedla na trh první Barbie s autismem. Panenka má odrážet některé způsoby, jak děti s autismem vnímají a komunikují se světem. Její design zahrnuje například ohebné klouby, sluchátka proti hluku či tablet pro symbolovou komunikaci. Je to další případ, kdy Barbie zpodobňuje lidi s postižením.
Autismus je forma neurodiverzity, která ovlivňuje, jak lidé vnímají a interagují se světem. Podle Světové zdravotnické organizace je autistický více než jeden člověk ze sta. „Stejně jako mnoho jiných postižení, autismus nemá jednotnou podobu,“ vysvětlila Noora Pervezová z Autistic Self Advocacy Network, která spolupracovala s Mattel na prototypu panenky. „Můžeme se ale snažit ukázat některé způsoby, jakými se projevuje.“
Panenka má oči mírně odvrácené stranou, aby odrážely, že někteří autisté se vyhýbají přímému očnímu kontaktu. Její lokty a zápěstí jsou plně ohebné, což umožňuje opakující se pohyby, takzvaný stimming, pomáhající při zpracování smyslových podnětů. Na prstu drží růžový fidget spinner, nosí růžová sluchátka potlačující hluk a má tablet pro symbolovou komunikaci, který jí usnadňuje každodenní interakci.
„Vývojový tým diskutoval o tom, zda panenku obléknout do těsného nebo volného oblečení,“ dodala Pervezová. „Někteří autisté preferují volné oblečení, protože jsou citliví na švy, zatímco jiní nosí přiléhavé oděvy, aby měli lepší pocit, kde se nachází jejich tělo.“
Tým nakonec zvolil šaty ve tvaru písmene A s krátkými rukávy a splývavou sukní, které minimalizují kontakt látky s pokožkou. Panenka nosí také ploché boty, jež podporují stabilitu a usnadňují pohyb.
Panenky na vozíčku i s Downovým syndromem
Mattel začal vyrábět panenky s postižením v roce 2019. Dnes jsou k dispozici panenky nevidomé, na vozíčku, s Downovým syndromem, protézami, vitiligem či sluchadly, stejně jako Ken s protézou nohy nebo sluchadlem.
„Barbie se vždy snažila odrážet svět, který děti vidí, a možnosti, které si představují,“ doplnila Jamie Cygielmanová, globální vedoucí divize panenek v Mattelu. „Tento model ukazuje, že začlenění a různorodost jsou důležité - každé dítě si zaslouží vidět sebe samo v Barbie.“
