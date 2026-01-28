Přeskočit na obsah
Benative
28. 1. Otýlie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

U přestavby se vykašlali na zvyklosti a zbohatli. Sázka na retrostyl se jim vyplatila

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Retro styl není jen nostalgická hra s minulostí, ale také překvapivě chytrá investice. Přesně to dokazuje příběh páru, který se rozhodl jít proti všem realitním poučkám. Místo moderního minimalismu vrátil svému domu atmosféru roku 1966 – a hodnota nemovitosti tím vzrostla o více než 5,8 milionu korun.

Reklama
Předchozí
123458
Pokračovat

Splněný sen

Lékárnice Dana Jenkinsová a její partner Colin Davis, který pracuje v oblasti kybernetické bezpečnosti, si před šesti lety splnili sen o vlastním bydlení. Na okraji města Chamblee ve státě Georgia v USA koupili čtyřpokojový dům za 50 tisíc dolarů (asi 1,15 milionu korun).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama