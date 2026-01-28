Retro styl není jen nostalgická hra s minulostí, ale také překvapivě chytrá investice. Přesně to dokazuje příběh páru, který se rozhodl jít proti všem realitním poučkám. Místo moderního minimalismu vrátil svému domu atmosféru roku 1966 – a hodnota nemovitosti tím vzrostla o více než 5,8 milionu korun.
Splněný sen
Lékárnice Dana Jenkinsová a její partner Colin Davis, který pracuje v oblasti kybernetické bezpečnosti, si před šesti lety splnili sen o vlastním bydlení. Na okraji města Chamblee ve státě Georgia v USA koupili čtyřpokojový dům za 50 tisíc dolarů (asi 1,15 milionu korun).
Splněný sen
Lékárnice Dana Jenkinsová a její partner Colin Davis, který pracuje v oblasti kybernetické bezpečnosti, si před šesti lety splnili sen o vlastním bydlení. Na okraji města Chamblee ve státě Georgia v USA koupili čtyřpokojový dům za 50 tisíc dolarů (asi 1,15 milionu korun).
Nepatřičné volby
Technicky byl dům v dobrém stavu, ale interiér nesl všechny znaky typické pro americké domy z přelomu tisíciletí, kterým nikdo nevěnoval moc lásky. Našli byste tu třeba klasický nudný mix šedivé a bílé barvy či „nemastnou neslanou“ kuchyň, která se ke zbytku místností i samotnému stylu stavby vlastně moc nehodila.
„Vždycky jsme věřili, že z domu by se nikdy nemělo dělat něco, čím není,“ říká Colin. „Použití zařízení, barev nebo materiálů, které neodpovídají architektuře nemovitosti, může působit nepatřičně,“ dodává.
Vycítili potenciál
Přestože dům při první prohlídce nepůsobil nijak výjimečně, oba třicátníky okamžitě poznali jeho potenciál. Zachované původní stropy, světlík, který do interiéru přiváděl přirozené světlo, i krb v dolním patře napovídaly, že stavba má pevné základy typické pro styl „mid-century modern“.
„Okamžitě jsme poznali, čím je výjimečný, a viděli jsme potenciál obnovit ho a uctít jeho původní charakter,“ vypráví Colin.
Návrat ke kořenům
Místo další modernizace se proto rozhodli pro opačný proces, kterému začali říkat „unflipping“ – dům navrátili zpět do jeho původní podoby z roku 1966. A to přesto, že neměli žádné formální vzdělání v oblasti designu. Jejich hlavní inspirací se stal architekt Frank Lloyd Wright, který kladl důraz na jednoduchost, propojení s přírodou a přirozené materiály.
A začali exteriérem – původní modrou fasádu nahradil tlumený přírodní odstín. „Nebyla to zrovna okouzlující mid-century modrá,“ komentuje Dana. Poté se pustili do úpravy kuchyně - odebrali žulové desky a původní skříňky nahradili novými.
Rozpočet a důležitost nábytku
Rekonstrukce jim zároveň dala důležitou lekci v hospodaření s rozpočtem. „Hodně nám pomohlo šetřit na některých věcech a u jiných si naopak připlatit,“ vysvětluje Dana. Investovali například do dražší lednice, zatímco kuchyňské skříňky pořídili v Ikea. Celkem už do renovací a zařízení vložili přibližně 76 tisíc dolarů, necelých 1,6 milionu korun.
A velkou roli sehrál také pečlivý výběr dobového nábytku. V obývacím pokoji v přízemí se objevila televizní rarita Panasonic TR-005 „The Orbitel“, stereo konzole GE C443, oranžová retro pohovka z druhé ruky nebo křeslo Malabar z aukce. V horním obývacím pokoji pak dominuje stylový krb a originální pohovka Craft Associates 2404–S.
Zlaté úlovky
Některé kousky však museli trpělivě lovit. Mezi takzvané „zlaté“ úlovky patří například závěsný dřevěný systém Poul Cadovius. „Jakmile jsme našli správný policový systém, bylo jasné, že právě kolem něj budeme stavět celý prostor,“ říká Davis.
V dolním patře se pak pustili i do odvážnějších rozhodnutí. Po odstranění tapet nahradili stěny dřevěným obložením – krok, který někdo považuje za šťastnou a jiný za nešťastnou volbu.
Když se pochybnosti rozplynuly
Do pátrání po nábytku se zapojila i rodina. Otec Dany dokonce několikrát převážel kousky nábytku z amerického severovýchodu do Atlanty. Přestože zpočátku jejich vizi nechápal, názor změnil, když viděl hotový výsledek.
„Vyrostl v 60. a 70. letech a ptal se: ‚Proč si dáváš do sklepa dřevěné obložení?‘“ směje se Dana. „Ale když to viděl hotové, řekl: ‚Dobře, už to chápu. Tohle se mi fakt líbí.,“ dodává.
Pocta 60. létům
Výsledek? Dům, který kdysi působil sterilně a bez identity, se proměnil v autentickou poctu 60. letům. A přestože návrat do minulosti nebyl původním investičním plánem, ukázalo se, že se retro zkrátka vyplatilo.
Zdroj: Profimedia, Washington Post
Nekonečné pohřby a město pod palbou. Čas do zásahu zachycuje život okupované Ukrajiny
Vitalij Manskij v dokumentárním filmu Čas do zásahu ukazuje paradoxy svého rodného města Lvov, v němž se každodennost prolíná s truchlením. Centrem kromě zástupů turistů neustále procházejí i pohřební průvody s rakvemi vojáků zastřelených na frontě.
V politice nikdy neříkej nikdy. Spolupráci s ANO bychom nevysvětlili, říká Drobil
Motoristé nejsou pravice a nevěřím, že vzali Občanské demokratické straně jednoho jediného voliče, říká místopředseda ODS Pavel Drobil. Své přesvědčení opírá třeba o skutečnost, že nová vláda chystá návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard.
Binance Academy: Kde se lidé dnes skutečně setkávají s kryptoměnami
Krypto už dávno není okrajovou záležitostí, dnes se s ním běžně setkáte i v každodenním životě.