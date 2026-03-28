Z chaosu k hravé střídmosti. Majitel odstartoval rekonstrukci, kterou zachránili architekti

„Když jsme do bytu poprvé vstoupili, vypadalo to, jako by rekonstrukce už probíhala. Odkryté vrstvy pro nás ale byly zajímavým výchozím bodem,“ popisují architekti ze studia Gutgut okamžik, kdy poprvé vstoupili do bytu na pražských Vinohradech. Nečekaně se tak ocitli se v prostoru, který už nesl stopy neřízené rekonstrukce – proto bylo jasné, že je čeká zajímavá zkušenost i výzva.
Tento stav nakonec vedl k jasné koncepci: byt otevřít a vytvořit plynulý, světlem prostoupený celek, přičemž klíčovým momentem se stalo začlenění dříve tmavé chodby do hlavního obytného prostoru. Právě tím se dispozice zásadně proměnila.
„Cílem bylo otevřít původně uzavřenou dispozici a propojit jednotlivé části bytu do jednoho kontinuálního prostoru,“ uvádějí tvůrci realizace Lukáš Kordík, Štefan Polakovič a Simona Tóthová. Díky tomu denní zóna nově působí velkoryse a přirozeně propojuje obývací část, jídelnu i kuchyň.
Hravá střídmost
Výrazným prvkem jsou autorské kusy nábytku navržené na míru, které nejsou jen vybavením, ale stávají se součástí samotné architektury. „Nábytek jsme vnímali jako integrální součást návrhu – spojuje funkčnost s určitou mírou tvarové hravosti,“ říkají.
Kontrastem k otevřené denní části se stala klidová zóna situovaná v zadní části bytu. Ložnici, koupelnu i další zázemí ukryli za lehkou příčkou s dřevěným obkladem, která nenásilně odděluje jednotlivé funkce a zároveň zachovává vizuální čistotu prostoru.
Interiér roku
Tato rekonstrukce – spadající pod kategorii Rekonstrukce – je přesně typem projektu, který soutěž s názvem Interiér roku oceňuje.
Do soutěže se mohou hlásit projekty dokončené v předchozím roce z Česka i Slovenska a o vítězích rozhoduje mezinárodní porota odborníků – a jedenáctý ročník je výjimečný cenou vyrobenou z porcelánu.
Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2026 a vítězové budou vyhlášeni – jako obvykle – v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026. A hlasovat může i veřejnost.
Celkový výraz interiéru tak stojí na vědomé materiálové střídmosti: jednoduché omítané stěny a přiznaný trámový strop doplňuje světlá jasanová podlaha kladená diagonálně, která do prostoru vnáší jemnou dynamiku. Celek pak oživují drobné detaily a barevné akcenty. „Interiér je založený na střídmých materiálech, které doplňují hravé formy a drobné detaily,“ doplňují.
Z chaosu silný koncept
Díky usilovné práci všech zúčastněných vznikl byt o ploše 95 metrů čtverečních, který přetváří původně nedokončený stav v promyšlené a současné bydlení.
A tak realizace z roku 2025 ukazuje, že i neorganizovaně rozpracovaný prostor může být kvalitním základem pro vznik silného architektonického konceptu.
Zdroj: Interiér roku, Gutgut
