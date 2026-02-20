Trump nařídí zveřejnění složek o UFO. Jeho snacha naznačila připravený projev o mimozemšťanech

Debata o mimozemském životě a utajovaných vládních dokumentech ve Spojených státech nabírá na obrátkách. Prezident Donald Trump oznámil, že se chystá nařídit ministerstvu obrany a dalším federálním úřadům, aby začaly zveřejňovat vládní spisy týkající se UFO a mimozemské inteligence. Jeho snacha Lara Trump zároveň naznačila, že prezident má možná připravený projev týkající se mimozemského života.
Donald Trump na sociální síti Truth Social uvedl, že pověří agentury včetně ministerstva obrany, aby „zahájily proces identifikace a zveřejnění vládních spisů o mimozemšťanech a mimozemském životě“. Krok přišel krátce poté, co kritizoval svého předchůdce Baracka Obamu za výroky o existenci mimozemského života. „Neměl by to dělat,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One a dodal, že podle něj Obama „udělal velkou chybu“.
Sám Trump přitom zůstává v otázce víry v mimozemšťany opatrný. „No, nevím, jestli jsou skuteční, nebo ne,“ odpověděl na přímý dotaz.
Přichystaný projev?
Další jiskru do debaty přidala ve středu prezidentova snacha Lara Trump. V podcastu Pod Force One deníku New York Post popsala rodinnou konverzaci, která zněla spíš jako scéna ze sci-fi filmu než z politického zákulisí.
„Ptali jsme se mého tchána: Tak co vlastně víš?“ vyprávěla s tím, že odpověď byla spíš vyhýbavá. „Eric a já jsme si říkali: Panebože, on nám to ani úplně neřekne, možná za tím je něco víc.“
Největší pozornost ale vzbudila její poznámka, že prezident má údajně připravený projev, který by se mohl týkat „nějaké formy mimozemského života“. „Z různých stran jsem zaslechla, že to můj tchán skutečně sám řekl – že má připravený nějaký projev, který ve správný čas... I když já sama nevím, kdy ten správný čas nastane, přednese. A měl by se týkat možná nějaké formy mimozemského života,“ dodala Lara.
Obama: Vesmír je obrovský, důkazy neexistují
Právě Obamovo vystoupení začátkem tohoto týdne v podcastu No Lie with Brian Tyler Cohen rozvířilo veřejnou debatu o mimozemském životě. Na otázku ohledně mimozemšťanů odpověděl s nadsázkou: „Jsou skuteční, ale já jsem je neviděl. A nejsou drženi v nějakém podzemním zařízení - pokud tedy neexistuje obrovské spiknutí, které to utajilo i před prezidentem Spojených států.“
Obama tím odkazoval na tajnou leteckou základnu Oblast 51 v Nevadě. Stoupenci konspiračních teorií tvrdí, že americká armáda na základně Oblast 51 skrývá mrtvá těla mimozemšťanů a trosky havarovaných kosmických lodí. Podle Pentagonu slouží k testům špionážních letadel a výcviku personálu, fantaskní scénáře ale přiživuje například to, že její existence byla odtajněna až v roce 2013.
Obama své vyjádření později upřesnil: vzhledem k rozměrům vesmíru je podle něj statisticky pravděpodobné, že někde existuje život. Zároveň ale zdůraznil, že během svého prezidentství neviděl žádné důkazy o tom, že by mimozemšťané navázali kontakt s lidstvem. „Opravdu!“ dodal důrazně.
VIDEO: Konečně pravá sci-fi. Mimozemšťani podle vědců nejsou krvavá monstra z filmů
Zdroje: HN, BBC, The Independent
