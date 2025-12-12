Tisíc „padajících hvězd“ za noc. Víme, kam se vydat, abyste jich viděli co nejvíc

Noc ze soboty na neděli nabídne jeden z nejkrásnějších pohledů na zimní oblohu. Vrcholí meteorický roj Geminid, který se pravidelně řadí mezi vůbec nejintenzivnější každoroční úkazy. Pozorovatelé se mohou těšit na desítky meteorů za hodinu, za celou noc jich může prolétnout až kolem tisícovky. Nejlepší chvíle k pozorování nastanou mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní.
Letos budou podmínky pro Geminidy mimořádně příznivé - pokud tedy bude přát počasí. „Maximum je předpovězeno na víkendovou noc 13./14. prosince, vrcholit bude roj v neděli v ranních hodinách,“ popisuje Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě. Svým svitem nebude podívanou rušit ani Měsíc, nachází se totiž ve fázi ubývajícího srpku a vyjde až kolem druhé ráno. První polovinu noci tak ponechá obloze přirozenou tmu, díky tomu budou vidět i slabší meteory, které by jindy zanikly.
Až tisíc meteorů za noc
Ke sledování toho moc nepotřebujete, stačí jen najít vhodné pozorovací místo co nejdál od světelného znečištění a upřít zrak k obloze. „Během prosincových nocí je také třeba počítat s možným výskytem inverzí, proto je nejlepší vydat se do hor,“ radí Horálek.
Nejlépe si úkaz vychutnáte vleže, z lehátka či karimatky. „Lehněte si tak, aby nohy směřovaly jižním směrem a kochejte se oblohou. Zorientujte se, najděte souhvězdí Orion, Býk, Blíženci. Alespoň 20 minut adaptujte oči na tmu a buďte trpěliví, divadlo Geminidy trvá celou noc,“ radí Ladislav Bálint ze Společnosti pro meziplanetární hmotu.
Záblesk může přijít odkudkoli, meteory totiž létají všemi směry - nejen ze souhvězdí, podle kterého dostaly své jméno. Roj má navíc široké maximum, takže stojí za to sledovat ho i několik dní před či po vrcholu. A prosincová obloha servíruje i další bonusy. „Mimo meteory budou vidět jasné hvězdy zimních souhvězdí, výrazné hvězdokupy Plejády a Hyády v souhvězdí Býka nebo mlhovina v souhvězdí Orionu,“ láká Horálek.
Geminidy mohou během století zmizet
První zmínky o Geminidách, jejichž zdrojem je planetka 3200 Phaethon, pocházejí z roku 1862. Tehdy ale byly jen slabým rojem s frekvencí kolem 30 meteorů za hodinu, výrazně zesílily až během 40. a 50. let 20. století. Dnešního maxima dosáhly kolem roku 1990.
„Podle některých modelů je tento nestálý roj právě v maximu a jeho frekvence se budou rok od roku snižovat. Do konce 21. století by pak měl roj téměř vymizet,“ podotýká Horálek.
Zdroj: Fyzikální ústav v Opavě
