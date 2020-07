Thajsko bojuje s hladovými makaky. Chybí jim jídlo od turistů a ničí místní obchody

Vyrazit do ulic thajského města Lopburi se svačinou v ruce není v posledních letech nejlepší nápad. V metropoli totiž žijí tisíce makaků, kteří si zvykli na to, že je turisté krmí, a pokud to neudělají, kradou si jídlo klidně sami. S tím, jak pandemie koronaviru utlumila cestovní ruch, ovšem opice o své hlavní chlebodárce přišli, takže teď ještě víc drancují krámky místních podnikatelů.

Thajská metropole Lopburi už delší dobu čelí náporu makaků. Zvědavých opiček tam žije nejméně 8400 a v současnosti všechny okupují několik málo bloků v srdci starého města. Zvířata se stěhují do opuštěných budov, rozhazují věci ve vitrínách obchodů a ničí antény a stěrače zaparkovaných aut. Troufnou si ale i na místní obyvatele. Kdykoli zahlédnou člověka s plastovou taškou, nedokážou se kontrolovat, protože větří, že by v ní mohlo být jídlo. Lidé tak žijí v neustálém strachu a mnoho tamních podniků včetně zlatnictví, holičství, kina či obchodu s telefony už v posledních letech raději zavřelo. Informuje o tom americký deník The New York Times. Už tak nepříznivou situaci s makaky teď podle něj ještě zhoršila pandemie koronaviru. Opice se totiž těžko smiřují s tím, že z ulic zmizeli turisté, kteří jim rádi věnovali něco k snědku, i místní buddhisté, kteří krmení zvířat považují za velmi úctyhodný skutek. Oblíbily si zejména kokosový jogurt, jahodovou limonádu nebo jakékoli svačinky v barevném obalu a teď jsou vyhladovělé. Hladový makak se pustil i do gumové hadice "Nikdy to s nimi nebylo tak zlé jako teď. Nemám nic proti opicím, ale je opravdu těžké tady podnikat, když se zákazníci bojí přijít do vašeho obchodu, protože je kdykoli může pokousat makak, který se sem jen tak nastěhoval," postěžovala si americkému listu Yupa Srisanguanová. Jeden makak se podle jejích slov pokusil rozžvýkat i gumovou hadici, která jí v obchodě visela ze stropu. Související „Covidoví rytíři“ na Gotlandu dohlíží, jestli lidé dodržují koronavirová opatření Sedmdesátiletá žena dodala, že když byla dítě, opic bylo v Lopburi méně a také vypadaly zdravěji, měly lesklou a hustou srst. Sdružovaly se hlavně ve starověkých ruinách, které ve městě zbyly z dob Khmérské říše. Pak se ale v zemi rozbujel turistický ruch a s ním dorazilo i nezdravé jídlo. Opice se začaly vedle banánů a citrusových plodů živit odpadky, jejich srst řídla a dnes jsou některé z nich úplně vypelichané. Protože neměly o jídlo nouzi, plodily najednou více mláďat, a tak jejich populace v průběhu let strmě narostla. Srisanguanová se makaky pokusila vystrašit vycpanými krokodýly a tygry, což sice nějakou dobu fungovalo, ale pak opice její lest stejně prokoukly. Vyhubení je tabu, a tak makaky aspoň kastrují Jejich vyhubení nepřipadá v buddhistické zemi, pro kterou je vztah ke zvířatům posvátný, vůbec v úvahu. Právě makakové navíc do Thajska lákají davy turistů, na nichž je ekonomika asijského státu závislá. Proto má vedení města jen omezené možnosti, jak množící se populaci makaků držet pod kontrolou. Jedním z řešení je jejich masová kastrace, aby už nemohli plodit další potomky. Letos v červenci podstoupilo zákrok hned 300 zvířat a v srpnu jich mají místní veterináři vykastrovat dalších 200. Narongporn Doodduem, který v Lopburi vede úřad pro ochranu volně žijících zvířat, uvedl, že opice odchytávají speciálně vyškolení pracovníci a snaží se je do klecí vlákat na jídlo. Původně podle něj byli oblečení v maskáčových uniformách, ale makakové se je hned druhý den naučili rozpoznávat. Proto teď odchytávači raději chodí v šortkách a květovaných košilích a předstírají, že jsou turisté, kteří do Thajska přicestovali na dovolenou. "Opice jsou chytré, mají dobrou paměť," dodal Doodduem. Některým místním podnikatelům je na rozdíl od Yupy Srisanguanové hladových opiček, které kvůli koronaviru přišly o své chlebodárce z řad turistů, tak líto, že je krmí sami. "Přece je nemůžeme nechat umřít hlady," řekl majitel místního hotelu. Nejvíc podle něj makakům chutná banánový dort, vděční jsou ale i za obyčejné ovoce. Video: Turistku "přepadl" medvěd. Pořídila si s ním selfie 1:00 Na dívku skočil medvěd. Stihla si s ním vyfotit selfie | Video: Twitter/BBCabinda, Twitter/RexChapman