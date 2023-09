"Vy se mě bojíte?" V nejdrsnější české soutěži to jiskřilo, urážky vymýšlel psycholog

Vy se mě bojíte? Neslyším vás! Už jsme si všimli, že jste zbabělec. Soutěž Nejslabší! Máte padáka! se do podvědomí lidí zapsala hlavně díky často urážlivým hláškám drsné moderátorky v černém oblečení. Herečka Zuzana Slavíková, která pořad uváděla, měla s nadávkami problémy. Vymýšlel jí je psycholog a občas jí poradil tak drsné věci, které nedokázala ani říct. Podívejte se na nový díl Zpátečky.

Slavíková jako vypočítavá Pallas Athéna v brněnském Národním divadle na začátku milénia zaujala dlouholetého šéfredaktora redakce zábavy na televizi Nova Ivana Rösslera. Ten ji pozval na konkurz na moderátorku nové soutěže. Když Slavíkové zavolali, že roli získala, vypila půl lahve irského likéru, i když obvykle alkohol nekonzumovala.

"Bála jsem se, že přijedu do Prahy a oni mě tam sežerou. Když mi volali, chtěla jsem říct: ‚Bezva, děkuju, mně už to stačí!‘ Ale nakonec rozhodl můj muž, který řekl, že nemáme peníze a on chce motorku," popsala herečka před lety v rozhovoru s deníkem Blesk. Motorku si nakonec její muž pořídil až dvacet let po konání soutěže.

Soutěž Nejslabší! Máte padáka! se začala na Nově vysílat v roce 2002 a skončila po dvou letech. Na začátku Slavíkovou dokonce kontroloval supervizor z Británie, kde se pořad vysílal na BBC pod názvem Weakest Link. Musela se tak tvářit opravdu nemilosrdně. I malý úsměv se v postprodukci musel vystřihnout. Po pár dílech se ale atmosféra uvolnila a moderátorka už neměla tak kamenný výraz ve tváři. To ovšem nevyhovovalo některým soutěžícím, podle herečky za ní pak chodili a stěžovali si, že má být přísnější.

S drsnými nadávkami Slavíkové radil psycholog Ivan Douda. Ta ho ale někdy musela mírnit, často totiž vymýšlel takové "perly", které by herečka podle svých slov nikomu nezvládla říct. Už tak měla s urážením účastníků někdy problémy, obzvlášť pokud zrovna soutěžili starší lidé.

Na pořad Nejslabší! Máte padáka! vznikla dokonce i úspěšná parodie. Slavíkovou hrál Oldřich Kaiser a soutěžící Jiří Lábus společně s Jiřinou Bohdalovou. Krátká scénka Jste slabší, máte padáka mezi lidmi zlidověla a je snad ještě známější než originál.

Erotika, vulgarity, obří pokuty. První česká reality show testovala hranice TV zábavy: