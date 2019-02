Rosák: Reality show jsou hrůza hrůzoucí. Výměnu manželek považuji za trestuhodnou

Trojnásobný držitel ceny TýTý od roku 1972 pracoval v rozhlase a později v televizi, kde dlouhá léta uváděl vysílání pro děti a zábavné a soutěžní pořady. Před 25 roky kývl na nabídku TV Nova a stal se hlavní tváří soutěží Bingo a Riskuj!. "To byla skutečně zlatá éra Novy, kdy i moje popularita hodně vyskočila," vzpomíná na divoká 90. léta hanácký rodák.

V pondělí 4. února uplyne již 25 let od zahájení vysílání televize Nova. Ta se měla původně stát intelektuální stanicí s edukačními a diskusními pořady. To se příliš nepodařilo, že?

Já si myslím, že k tomu vůbec nikdy nedošlo. Novu od samého počátku ovládly pořady ryze komerční, které přitáhly diváky na takzvanou první signální. Vzpomeňte si na Peříčko, Rande nebo Počasíčko. Vlastně se ani nemůžeme divit. Možná, že doktor Železný měl původně tyto úmysly, i když já ho trošku podezírám, že ne. (smích)

Na druhou stranu, byl to výborný ředitel a nemohu si na něj ani v nejmenším stěžovat. Byl přístupný všelijakým nápadům. Samozřejmě ale takovým, které televizi budou vydělávat. Netuším, jak by zareagoval například na nápad věnovat se třeba romské menšině.

Jak jste tehdy založení Novy vnímal?

Rok 1994, kdy Nova vznikla, jsem především vnímal jako dobu porevoluční euforie. Období radosti z toho, že opět svoje názory můžeme veřejně ventilovat i v televizi. I když já jako moderátor zábavných pořadů jsem to měl před rokem 1989 přeci jen o něco jednodušší, nemusel jsem se tolik hlídat a brát si servítky. Samozřejmě ale ani v těchto pořadech nebylo záhodno, abychom něco zásadního vykřikovali. Třeba ve Videostopu jednou v přímém přenosu řekl Jarda Štercl vtip o tom, jaký je rozdíl mezi šumavským a kanadským dřevorubcem: že se oba za měsíční plat můžou podívat do Prahy. A všem se nám tehdy úplně zatajil dech.

A založení Novy? To jsem vnímal především jako příležitost pro tvůrce. Navíc, jak jsem zmiňoval, její vedení bylo velmi otevřené všemožným nápadům a díky tomu začaly vznikat pořady v předrevoluční době nemyslitelné.

Do Novy jste naskočil hned na samém počátku coby moderátor soutěže Bingo. Když přišla nabídka od Jana Železného, přijal jste ji bez váhání?

Přijal. Jsem nakloněn každé nabídce na zajímavou spolupráci. Úplně přesně si pamatuji, kdy a jak k tomu došlo. Pozval si mě tenkrát do kanceláří poblíž Čelakovského sadů, kde Nova na začátku sídlila. Přišel jsem za ním a nabídl mi spolupráci s tím, že to bude hit, když to přijmu, což se mimochodem potvrdilo. Tehdy jsem mu jen připomněl, že ještě na České televizi moderuju Videostop.

Jemu to nevadilo, paradoxně to pobouřilo nějakého náměstka v České televizi. Tuším, že se jmenoval Pitterman. Ten měl údajně prohlásit, že jsem zradil. Naštěstí to generální ředitel Ivo Mathé smetl ze stolu s tím, že je přeci úplně jedno, jestli budu moderovat i na Nově. A Bingo se nakonec opravdu ukázalo jako trefa do černého, měli jsme, tuším, 80procentní sledovanost, což bylo naprosto neuvěřitelné. To byla skutečně zlatá éra Novy, kdy i moje popularita hodně vyskočila. Bohužel i se všemi důsledky.

S jakými?

Kvůli tomu, že někdo vyhrožoval, že ateliéry vyhodí do povětří, neboť pravděpodobně v Bingu prohrál, nastoupila do vysílacího studia bezpečnostní agentura ABL Víta Bárty. Já dokonce dostal osobního strážce, který mě doprovázel a spal týden před naším domem v autě. Mimochodem jsem až po několika letech díky jednomu rozhovoru v mém rozhlasovém pořadu zjistil, o koho šlo. V pořadu Tandem na Českém rozhlase Region jsem měl Hynka Čermáka a vyprávěl jsem mu tuto příhodu. On se na mě podívá a říká: "Já vím, to jsem byl já." (smích)

Profesně jste působil především ve veřejnoprávních médiích. Musel jste se přizpůsobit stylu Novy?

Nejsem typ člověka, který by kvůli změně poměrů měnil styl svého vystupování. Vždy jsem se považoval za tradicionalistu. Snažil jsem se o elegantní a noblesní prezentaci svých myšlenek a stejně jsem jednal a jednám i se svými hosty. Nemám rád urážení a provokativní způsob komunikace, přestože to je trendy, jak se říká. Naopak si myslím, že člověk, kterého si do pořadu pozvu, by se měl cítit vítaný. A myslím si, že to kromě diváků oceňovala i vedení televizí.

A tento noblesní styl vám na Nově v současnosti chybí?

Uvědomte si, že dnes moderuje kdejaká modelka. Velmi často na ně narazíte i v hlavních zprávách. V prestižních zahraničních stanicích by bylo doslova nemyslitelné, aby zprávy četla 21letá dívka s hlubokým výstřihem. Tam jsou tvářemi hlavních zpravodajství dámy zahalené až po krk proto, aby ničím nerozptylovaly. Víc než to, jak vypadají, je totiž důležitější, co a jak říkají. A abych spravedlivý, týká se to i opačného pohlaví, občas se v televizi objeví i mladík s hezkou tváří, a ne že by nebyl schopný, ale pro mě je zkrátka nedůvěryhodný. Nicméně je ale pár mladých osobností, které mě zaujaly. Jedním z nich je třeba Daniel Stach, skvěle jazykově vybavený s velmi kultivovanou češtinou.

Hovorovou češtinu na televizní obrazovky jako první přinesla právě Nova. Otevřela tím dveře k tomu, aby se tento styl mluvy stal v médiích normou?

Čím častěji slyšíte nesprávnou prezentaci, tím rychleji se to stává normou. Srovnat to můžeme třeba i s neslušným a hulvátským chováním našich čelních představitelů, které přejímá podstatná část národa. Se sprostými výrazy a hrubým chováním se pak setkáváme častěji. Stačí jen zabrousit na sociální sítě, ty považuju doslova za zlo. Tolik nenávisti, zlosti a frustrací jako na Facebooku nikde nenajdete. Dokonce si myslím, že by snad ani neměl existovat.

Kromě reklam, reality show nebo nekonečných seriálů Nova přinesla i zcela jinak pojaté zpravodajství, mnohdy plné krve a mrtvol. Mimochodem, Televizní noviny patří mezi nejsledovanější české zpravodajské relace.

Co se týká sledovanosti, tak Nova pravděpodobně těží ze setrvačnosti svých diváků. Typem zpravodajství, který začala už od začátku produkovat, zřejmě vystihla potřebu lidí na něco podobného se dívat. Je to sice smutné, ale nedá se s tím nic dělat. Jak řekl Jára Cimrman, můžete proti tomu protestovat, ale nic jiného se s tím nedá dělat. Navíc si myslím, že se tomuto trendu přizpůsobily vyjma České televize i ostatní stanice.

Svého času se velké oblibě těšil i originální projekt Vladimíra Železného Volejte řediteli. Proč?

Protože i ten byl tak trošku kontroverzní. Všechno, co je nějakým způsobem proti něčemu, co popichuje, se těší všeobecně většímu zájmu než něco, co vodu nečeří. Vladimír Železný šel proti nudě a myslím, že docela šikovně. A já si samozřejmě nestěžuju, protože jsem byl jedním z prvních, koho oslovil.

Prvenství si Nova připsala i v případě reality show. Co tímto formátem Čechům přinesla?

Reality show v podobě, v jaké se u nás prezentují, jsou opravdu hrůzou hrůzoucí. Tento formát vnímám jako to nejstrašnější, co televize v současné podobě produkují. Například Výměnu manželek, která dává prostor k projevu těch nejsprostších pudů, považuji téměř za trestuhodnou. Vlastně ani nechápu, proč je to tak populární. Mě absolutně nezajímá, jak tihle lidé žijí. Ale nepatřím ani mezi nadšené fanoušky nekonečných seriálů. Neviděl jsem vlastně ani jeden díl, tak ani nevím, jestli jsou dobré.