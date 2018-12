Švédky uspořádaly festival bez mužů. Je to diskriminace, rozhodl ombudsman

Švédský festival Statement, který se prezentuje jako největší hudební akce určená čistě pro ženy a trans lidi, podle švédského ombudsmana porušil zákon proti genderové diskriminaci. Zakladatelka festivalu přitom reagovala na velké množství případů sexuálního obtěžování a znásilnění na loňském ročníku jiného švédského hudebního festivalu, který se letos nekonal.

Po tom, co největší švédský hudební festival Bråvalla v minulém roce zaznamenal 23 případů sexuálního obtěžování a čtyři případy znásilnění, rozhodla se švédská komička Emma Knyckare založit podobnou akci bez účasti mužských návštěvníků.

Tak vznikl festival Statement, který organizátorky popisovaly jako "bezpečný prostor pro lidi, kteří si chtějí užít festival bez toho, aby se museli bát o své osobní bezpečí". Zároveň dodaly, že chtějí, aby festival zůstal chráněnou akcí až do té doby, "než se muži naučí, jak se mají chovat".

První ročník festivalu se konal v srpnu v Göteborgu po tom, co na něj organizátorky vybraly v crowdfundingové kampani přes půl milionu švédských korun (více než milion a čtvrt českých korun).

Švédský ombudsman pro lidská práva ovšem už od července začal prověřovat, jestli akce neporušuje antidiskriminační zákony a nyní vyšetřování uzavřel.

"Organizátorky zákaz vstupu mužů do festivalového areálu nijak nevynucovaly a pohlaví návštěvníků nebylo u vstupních bran nijak rozlišováno. Způsob, jakým zakladatelky akci veřejně prezentovaly, na druhou stranu mohl odradit určitou skupinu lidí od toho, aby se festivalu zúčastnila. Tím pádem lze mluvit o genderové diskriminaci," citoval veřejného ochránce práv britský deník The Guardian.

Ombudsman pak vyhodnotil, že omezení festivalu nezpůsobily nikomu skutečnou újmu, a tak organizátorkám nehrozí žádná pokuta. "Mrzí nás, že akce, která byla pro 5000 žen, nebinárních lidí a trans lidí zážitek na celý život, naštvala hrstku mužů. Úspěch festivalu ukazuje, že podobnou akci svět už dlouho potřeboval," reagovaly pořadatelky na verdikt na facebookové stránce festivalu.

"Souhlasíme s organizátorkami, že sexuální obtěžování je vážný problém a na festivalech to platí obzvlášť. Proto se ho budeme snažit napravit. Nemělo by se to ale dít způsobem, který porušuje právo, a to prezentace festivalu v médiích porušovala," sdělil britskému listu tiskový mluvčí kanceláře švédského ombudsmana Class Lundstedt.