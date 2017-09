Studenti Kodaňské univerzity se budou učit o Beyoncé. Kurz o feminismu a pop kultuře byl hned plný

před 1 hodinou

Beyoncé je známá zpěvačka, "globální celebrita" a nyní to bude i vyučovaný předmět. | Foto: Archiv Beyoncé

Podle vyučujícího Erika Steinskoga je americká zpěvačka důležitou popovou ikonou dneška a její písničky a videoklipy vypovídají o současné společnosti. "Jedním z cílů je představit myšlenku černošského feminismu, který není ve Skandinávii příliš znám," popsal profesor cíl kurz. Mezi studenty je o něj velký zájem, takže kapacita byla ještě před začátkem akademického roku naplněna.

Univerzita v Kodani si pro své studenty na nový akademický rok připravila netradiční kurz. Jmenuje se Beyoncé, gender a rasa a posluchači by se v něm měli seznámit, jak její písničky a videoklipy reflektují dnešní dobu. Do kurzu se podle televize TV2 přihlásilo již 75 studentů. Informaci přinesla britská BBC.

Hodiny povede Erik Steinskog, který dánské televizi popsal, že předmětem bude analýza skladeb a jejich souvislost s genderem, sexualitou a rasou.

Beyoncé jako kontroverzní feministka

Podle Steinskoga je postava Beyoncé důležitá pro pochopení dnešního světa, i proto, že patří mezi nejpopulárnější popové hvězdy. A zdá se, že se kurz trefil do vkusu studentů, kodaňský univerzitní časopis Uniavisen totiž upozornil na to, že kapacita přednášek je již naplněna.

Vyučující přiznal, že je sám velkým fanouškem americké zpěvačky a sdělil, že Beyoncé je dobrým ukazatelem toho, kam popová hudba míří. "Je kontroverzní feministkou, což jedůležité. Nutí nás přemýšlet nad tím, co znamená být feministkou, nebo co to může znamenat. Ale její feminismus je adresován neakademickému publiku," uvedl.

Dánská univerzita však není první, která o zpěvačce učí. Univerzita Rutgers v New Jersey spustila v roce 2014 přednášky nazvané Politizování Beyoncé na Katedře ženských a genderových studií. Stejná univerzita učí také teologii textů Bruce Springsteena.

Georgetownská univerzita zase vede kurzy Sociologie hip-hopu, zaměřené na manžela Beyoncé rapera Jay-Z.

Steinskog se nechal slyšet, že jej zájem o jeho kurzy zaměřené na Beyoncé nepřekvapil. "V 80. letech, speciálně koncem 80. let, bylo v Evropě pravděpodobně více kurzů o Madonně než ve Spojených státech. Tak proč to nyní média tolik překvapuje?" dodal.