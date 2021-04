Stovky kilometrů v kostýmu medvěda. Muž vyrazil pěšky z Los Angeles do San Franciska

Ujít pěšky stovky kilometrů a mít přitom na sobě těžký kostým medvědího maskota? Proč ne, řekl si Američan Jesse Larios a převlečený za obřího plyšáka vyrazil na náročnou výpravu z Los Angeles do San Franciska. Lidé si méďu rychle oblíbili a kdekoli se objeví, čekají na něj zájemci o společné selfie.

Plyšového medvěda v životní velikosti mohou lidé v těchto dnech při troše štěstí potkat na cestě mezi Los Angeles a San Franciskem. V obleku vlastní výroby se skrývá 33letý Kaliforňan Jesse Larios, který už za postavičku Bearsuna dříve zkoušel uběhnout maraton. Navzdory tehdejšímu neúspěchu se nyní snaží zdolat 400 mil (643 kilometrů) dlouhou pěší výpravu.

Američan původně plánoval každý den ujít 30 až 50 mil (48 až 80 kilometrů). Kvůli uzávěrám některých silnic ovšem musel procházet horskými stezkami, což ho zdrželo. Záměr dosáhnout cíle do 17. dubna tak přehodnotil a momentálně věří, že by se do San Franciska mohl dostat do 21. dubna.

Pohodlí hotelů si Bearsun na své cestě nedopřává, místo toho přespává kdekoli to jde, kempuje bez jakéhokoli vybavení a jídlo si dává nejčastěji na benzínkách, kde také provádí alespoň základní hygienu. Celou cestu Larios podnikl jen tak pro zábavu. "Jsem jako štěňátko. Jakmile ucítím dobrodružství, ženu se za ním," řekl pro zpravodajský web stanice CNN.

Postavičku medvěda Bearsuna Larios spolu se svým kamarádem vymyslel v roce 2016. Při navrhování se inspiroval svým aljašským malamutem Bearem, který má podobně jako obří plyšák zrzavo-bílé zbarvení a roztomilý výraz. Larios vyzdvihuje, že kostým funguje jako ideální způsob, jak prolomit ledy, takže se s ním lidé na jeho putování rádi dávají do řeči.

Náročné cestování se na stavu jeho kostýmu pochopitelně nepříznivě podepisuje. Po stovkách kilometrů v nohách už je dost zaprášený a dělají se na něm díry, které se cestovatel snaží průběžně zašívat. Proto Larios rozjel crowdfundingovou kampaň s cílem vybrat 10 tisíc dolarů (216 tisíc korun), aby si mohl nechat ušít druhého Bearsuna z kvalitnějšího materiálu a vyrazit s ním za dalšími výzvami.

Ve městech, která během svého putování křižoval, se obvykle setkával se vstřícností. Místní obyvatelé mu přáli šťastnou cestu a pořizovali si s ním selfie. Jednou ho ovšem také prověřovala policie. Někteří z kolemjdoucích totiž měli strach, jestli Larios není v těžkém medvědím obleku dehydrovaný nebo nedobrovolně uvězněný.