Chlapec našel na zahradě vzácný korál. Zkamenělina je stovky milionů let stará

Šestiletý chlapec z anglického města Walsall našel při hraní úplnou náhodou zkamenělinu, která může být stará 251 až 500 milionů let. Objevil ji s pomocí výbavy pro sbírání fosilií, kterou dostal k Vánocům.

Šestiletý Siddak Singh Jhamat se zrovna na zahradě doma ve městě Walsall prohraboval hlínou a pátral po žížalách, když najednou díky nářadí pro hledání fosilií, které dostal k Vánocům, narazil na zvláštní kus horniny. Informoval o tom britský deník The Guardian.

"Většinou ze země vytáhnu jenom kousíčky cihel nebo keramiky, ale teď jsem v rukou držel nezvyklý kamínek, který vypadal trochu jako malý růžek. Nejdřív mě napadlo, že by to mohl být nějaký vypadlý zub nebo dráp. Byl to ale zkamenělý korál, což mi udělalo ohromnou radost," popsal malý Angličan, kterému nikdo neřekne jinak než Sid.

"Překvapilo nás, když Sid z půdy vyhrabal něco s tak divným tvarem. Našel drsnatý korál a vedle něj nějaké menší úlomky. Druhý den se pustil do kopání znovu a objevil zatuhlý kus písku, ve kterém byli zkamenělí měkkýši, mušle a takzvaný krinoid, což je, jak jsme později zjistili, něco jako chapadlo chobotnice. Bylo jasné, že to musí být nález z prehistorických dob," přiblížil Sidův otec Vish Singh.

Ten následně fotku první nalezené zkameněliny poslal do facebookové skupiny, kterou vedou nadšenci do archeologie, a dozvěděl se, že jeho syn našel zkamenělinu vyhynulého druhu korálů známého pod latinským názvem Rugosa. Zjistil také, že prehistoričtí živočichové žili v období prvohor, tedy před 500 až 251 miliony let.

"Anglie byla v té době součástí superkontinentu Pangea a ležela kompletně pod vodní hladinou, takže si představte, jak starý ten nález musí být," uvedl chlapcův otec. Doplnil, že se svou rodinou nebydlí v oblasti, která by byla proslulá jako naleziště zkamenělin.

"Znalci říkají, že pokud jste pozorní, můžete fosilie najít kdekoli. S tak velkou zkamenělinou, jakou vyhrabal Sid, se ale většinou na zahradě jen tak nesetkáte," upozornil Singh a dodal, že chce nález nabídnout univerzitnímu muzeu geologie v Birminghamu.