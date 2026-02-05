Injekce na hubnutí jsou momentálně velmi diskutovaným tématem. Většinou se zmiňují možná zdravotní rizika, již méně se ale hovoří o finanční stránce věci. Pro samoplátce jsou totiž antiobezitika poměrně nákladnou záležitostí. Jak ukázal nedávný průzkum, nemálo z uživatelů je dokonce ochotných se v honbě za lepší postavou zadlužit.
Mladá maminka Nikki Johnstoneová pochází z Falkirku ve Skotsku. Když se loni v srpnu postavila na váhu a uviděla číslo 117 kilogramů, zhrozila se. S nadváhou bojovala již delší dobu, ale poté, co se rozešla s partnerem a měla starosti s péčí o své dvě předškolní děti, se její situace ještě zhoršila - na to, aby se věnovala své životosprávě, jí jednoduše nezbýval čas ani energie.
Poté, co se odhodlala vyzkoušet injekce na hubnutí, konkrétně lék Mounjaro, podařilo se jí zhubnout 32 kilogramů a ve svém těle se nyní cítí mnohem lépe. Má to ale také svou stinnou stránku a tou jsou vysoké náklady. Pojišťovny ve většině států včetně Česka hradí antiobezitika pouze v některých případech a samotná nadváha obvykle nestačí. Proto i Nikki musela sáhnout velmi hluboko do vlastní peněženky.
Dosud tak Nikki utratila za injekce přibližně 1 239 liber, což vychází v průměru na 138 liber na jednu dávku, což je asi 3 900 korun. Dohromady je to tedy už téměř 35 tisíc korun. Podle svých slov nelituje ani jedné koruny, investované do injekcí, přestože momentálně splácí úvěr ve výši přibližně 600 tisíc korun.
„Chtěla bych říct, že s penězi neexistuje správně nebo špatně. Musíte si stanovit priority podle toho, co je pro vás důležité, podle toho, co oslovuje vaši duši,“ myslí si mladá žena. Touha po pěkné postavě je tak pro ni očividně důležitější než to, aby co nejrychleji doplatila dluhy - a to navzdory tomu, že se živí jako hypoteční poradkyně.
Dvě pětiny lidí se kvůli lékům zadluží
Příběh Nikki ukazuje něco, o čem se nemluví příliš často. Touha po dokonalé postavě je pro řadu lidí natolik silná, že neváhají ohrozit svou finanční stabilitu. Jak totiž ukázalo nedávné dotazníkové šetření, které provedla společnost Thinkmoney zabývající se monitoringem spotřebitelského chování, až dvě pětiny ze samoplátců jsou ochotni se kvůli léku zadlužit.
V průměru jejich dluh dosahuje částky 1616 liber, tedy přibližně necelých 46 tisíc korun. Dotázaných osob byla tisícovka a jednalo se o ty, kteří v současné době používají některý z injekčně podávaných léků na hubnutí. Výsledky šetření byly šokující.
Až dvě pětiny z nich si musely vzít úvěr, aby svou léčbu mohly nadále financovat. Polovina dotázaných přiznala, že za injekce někdy platí kreditní kartou nebo sahá do svých úspor. Čtvrtina pak připustila využití kontokorentu, našli se i tací, kteří použili své nouzové fondy.
Jak moc je pro nás jako pro společnost štíhlá linie důležitá, ukazuje také to, že osm procent respondentů uvedlo, že by byli ochotni nezaplatit nájem, aby mohli zaplatit injekce. Šest procent přiznalo, že důležitou platbu již někdy odložili, aby mohli pokračovat v plánované léčbě.
Náklady nelze stanovit předem
V Česku sice zatím podobný průzkum neproběhl, nejde ale popřít, že i pro Čechy znamenají injekce značnou finanční zátěž. V internetových diskuzích je právě cena často důvodem, proč se lidé nakonec rozhodnou léčbu nezahájit, přestože by rádi.
Jedním z problémů je také to, že na počátku léčby lze jen těžko určit, jak vysoko se náklady pro daného pacienta nakonec vyšplhají. Každé tělo je jiné a reaguje na podávané léky jinak. Nelze proto předem odhadnout, jak dlouho bude nutné injekce užívat. Ze strany lékařů navíc stále častěji zaznívají názory, že minimálně pro část pacientů je vhodné užívat antiobezitika dlouhodobě.
Poté se ale z pořizovací ceny stane trvalá položka v rozpočtu. I lidé, kteří nejpve počítali s tím, že se jedná o řešení na několik měsíců, tak mohou postupem času přestat být schopní za léky platit. To je staví před nelehkou volbu, zda raději ušetřit, nebo si pracně získanou nižší váhu udržet. Již dávno tak injekce na hubnutí nejsou jen medicínským problémem, ale také ekonomickým a sociálním.
Zdroje: TheSun.co.uk, Dailymail.co.uk, Moneytalksnews.com
