Stařenka krmila zatoulané kočky, teď jí hrozí vězení. Stěžovali si na ni sousedé

V americkém státě Ohio sídlí město Garfield Heights, jehož název leckomu připomene slavného komiksového kocoura. Je tedy paradoxní, že jeho 79leté obyvatelce teď hrozí pobyt ve vězení za překvapivý zločin - krmení zatoulaných koček. To je totiž ve městě ilegální a stařenka se ho navzdory výstrahám soudu dopouštěla opakovaně.

Jako milovnice koček neměla 79letá Nancy Segulová na výběr. Když se její soused před pár lety odstěhoval a nechal své kočky v opuštěném domě, neváhala a začala je krmit. V jiných částech světa by se jejímu samaritánství nikdo nedivil, ale Garfield Heights patří mezi města, kde je krmení zatoulaných zvířat ilegální.

Lidé ze sousedství si proto na chování Segulové začali stěžovat správci městského zvířectva a podle amerického webu CNN žena už od roku 2015 dostávala od města napomenutí. "Za to, že se stará o příliš mnoho zvířat a neuklízí po nich nepořádek, který zanechávají na zahradách sousedních domů, dostala Segulová v roce 2017 dvouletý podmíněný trest," řekl televizní stanici soudce Tim Riley.

Segulová tehdy u soudu slíbila, že už zatoulaná zvířata krmit nebude, což ovšem nedodržela. Při dalším předvoláním, které se uskutečnilo letos, ji tak soudce nařídil deset dní vězení. Tento trest ale po dalším příslibu nápravy odvolal.

Ani tentokrát však Segulová závazek nesplnila, a tak má 11. srpna natvrdo nastoupit do vězení za pohrdání soudem. Mezitím soudce Riley nařídil, aby policisté z jejího domu vyhnali všech 22 koček. Segulová se proti rozhodnutí odvolala a nyní ji u soudu čeká další slyšení.

Její rodinu rozsudek šokoval. "Lidé určitě tuší, co se ve věznicích může dít, a přesto do jedné takové klidně pošlou mou 79letou matku," pozastavil se nad usnesením soudu syn Dave Pawlowski. "Lidé se dopouštějí daleko horších věcí, takže mi to vzhledem k tomu, co jsem sama udělala, přijde jako příliš velký trest," citovala CNN samotnou Segulovou.

Soudce Riley argumentoval, že stařenka může ve své situaci jednoduše zaplatit pokutu a že situace takto eskalovala až po tom, co se provinění násobila. "Náš soudní obvod i město plně chápou, že mnoho lidí je z domácích mazlíčků nadšených, ale stejně tak musíme zohlednit, že spousta lidí to vidí jinak," dodal.

Video: Kočky nás terorizují a chtějí vychovávat, říká kočičí psycholožka